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王浩宇再爆電梯同框蔡宜芳都是她拜託的　網笑：原來你只是工具人

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▲▼王浩宇、蔡宜芳。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇指出，與蔡宜芳在電梯的照片，也是蔡宜芳陣營拜託的。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨團助理蔡宜芳與北市文化基金會副執行張益贍被爆出婚外情。民進黨立委王浩宇除了秀出與蔡宜芳、張益贍的對話框，指民眾黨找綠黨共謀攻擊民進黨、邊緣化時代力量，他晚間更加碼爆料，與蔡宜芳的照片以及各種互動都是蔡宜芳陣營所託。

王浩宇表示，既然柯粉誠心誠意的發問了，他坦承包含跟蔡宜芳在電梯裡面的照片、一起上政論節目互撩、擺拍吃飯的照片，互相在臉書上針對議題討論，「都是宜芳陣營那邊拜託的」，「宜芳在選戰中缺乏聲量、沒有新聞，所以把腦筋動到我的頭上，基於幫助朋友（我把她當朋友），就算很多時候我自己被罵慘了，還是儘量幫忙」、「很多照片都演練超多次」。

貼文一出，網友紛紛留言「原來你只是工具人？」、「工具人無誤」、「原來都是做出來的」、「真的是保母無誤耶」、「你才是保母？」、「錯，保母是有錢拿又有得幹的，沒錢拿又沒得幹的叫做工具人」。

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