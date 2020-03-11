口罩風波...陳玉珍再強調「7元不收有深層道理」　宅神譏：地獄18層都不夠深

▲朱學恒臉書提及口罩風波。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

突發中心／台北報導

口罩實名制2.0將上路，民眾日後可透過網路買口罩，不過需要自費7元運費，國民黨立委陳玉珍則批此舉是「剝兩次皮」，引發網友罵聲一片。對此，宅神朱學恒也在臉書表示，「感覺地獄十八層都不夠深，想要去三十層看看，還想拖著大家一起下去」。

國民黨金門立委陳玉珍批評，「這種小錢也要收。」，在網路上引發議論。對此，陳玉珍在臉書回應網友，強調口罩五塊錢本來就含物流費，更不應該收這個七塊錢。不過，網友對她的說法似乎依舊不領情，紛紛到她的臉書留言砲轟。對此，陳玉珍於11日再度澄清，「政府的政策是要引導民眾行為的方向，網路預訂的效果有助於口罩的有效分配和避免排隊的群聚感染以及減少排隊的時間成本，各方面都是一件好事。」

▲陳玉珍強調，「不應該收這個七塊錢」。（圖／資料照）

不過，陳玉珍也強調，「五塊錢本來就含物流費，為了要鼓勵大家多用網路訂購，更不應該收這個七塊錢」對此，宅神朱學恒則在臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」表示，「國民黨有這些自己做口罩的，物流費不用付的立委，感覺地獄十八層都不夠深，想要去三十層看看，還想拖著大家一起下去順帶一提，她是不是上次夾到手之後一直都無法恢復啊？」

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