名嘴曝光口罩國家隊功臣SARS經歷　網友讚爆：台灣守護神

▲台灣瀧澤科技股份有限公司總經理戴雲錦。（圖／東森新聞）



政治中心／綜合報導

政府防疫新冠肺炎，第一時間限制口罩出口增加產能，吸引許多國家仿效。對此，資深媒體人徐嶔煌在臉書表示，這個口罩國家隊的台灣驕傲，其中之一就是瀧澤科技的戴雲錦總經理，因為他曾經就是SARS負壓隔離病房的病人，因此能感同身受。

徐嶔煌指出，今天到瀧澤科技的埔心廠拜訪，看著一張又一張的資料，分工、配置、調度，不斷驚訝過程中他們克服的一道又一道的難關。令他印象深刻的，不是瀧澤科技工廠中，那些可以拿來製作軍武零件的工具機，而是戴雲錦說的話，「之所以這麼投入在協助政府防疫，幾乎二十多天都親自到現場坐鎮，其中有一個很大的原因是，當初自己也曾經是SARS時住進負壓隔離病房的人。」

戴雲錦向徐嶔煌透露，當時發燒、類似症狀出現後，被醫生判定住進負壓病房九天，面臨身體的痛苦與心裡的恐慌，儘管最後確定並未感染SARS，但已經飽受九天的隔離與驚恐，也永遠記得出院的時候，呼吸到「重見天日」空氣的美好。

徐嶔煌表示，這個當年的經驗，加上對技術水準的信心，讓他決定跳入支援口罩國家隊的行列，並坐鎮現場指揮，無償支援累計超過242人次、每人次每天至少8小時工時，而且許多都是百萬年薪的技術人力。

戴雲錦告訴徐嶔煌，在忙碌完整個過程有個感想：民眾得到口罩，協助疫情得到控制，口罩廠得到獲利，工具機廠得到肯定，大家平安。徐嶔煌有感而發表示，看似樸實無華的努力，其實才是台灣的硬實力。

網友看到貼文後留言表示，「台灣有你們真好!你們就是活生生的守護神！」、「有這麼投入的台灣口罩隊真的是我們人民的福氣! 謝謝 ! ! !」、「令人感動與尊敬！！ 」

▲口罩國家隊之一工廠。（圖／翻攝徐嶔煌臉書）