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王浩宇爆：張益贍密會綠黨談合作策略　拉下民進黨、邊緣化時力

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▲▼蔡宜芳、張益贍。（圖／ETtoday資料照、章益贍臉書）

▲蔡宜芳、張益贍驚傳不倫戀。（圖／ETtoday資料照、章益贍臉書）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨團助理蔡宜芳與柯文哲愛將北市文化基金會副執行張益贍，被拍到溜進摩鐵，上車擁吻。對此，日前宣布退出綠黨，成為民進黨員的桃園市議員王浩宇爆料，張益贍去年利用上班時間與綠黨談合作，要綠黨攻擊民進黨，邊緣化時代力量。

王浩宇在臉書po出對話截圖，只見對話框中有張益贍、蔡宜芳，張益贍說，「繼續維持戰略合作關係」、「我會請黨部打你不打時力」、「每天給我你批柯批民眾黨資料」。

王浩宇說，民眾黨密會綠黨，希望的戰略合作關係是，綠黨攻擊民進黨、拉下民進黨，綠黨假打柯，幫柯跟民眾黨造勢，以及柯抓著綠黨互打、一起邊緣化時代力量。王浩宇說，他們覺得對綠黨的好處，就是柯文哲會免費打綠黨，因為跟柯文哲本來就不合作，柯文哲就一直打綠黨，把綠黨打紅，就會有聲量。

▲▼王浩宇爆料，民眾黨密會綠黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇爆料，民眾黨密會綠黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇爆料，民眾黨密會綠黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇受訪指出，他與張益贍第一次見面是去年9月中，第二次是12月初，對方希望他幫蔡宜芳把民進黨候選人拉下來，另外爆料說，「黃國昌有找去民眾黨，要我們把這個消息放出去，可以打時代力量」。王浩宇強調，他沒有同意，但他的意思說還是可以當朋友，他跟蔡宜芳後來還是當朋友，但是沒有做後續合作。

他更批評，「非常的賤，講白了，政治操作非常的粗劣，我們都看得出來，我們不可能跟他玩」。

王浩宇也批評，張益贍是文基會的副執行長，可是他所有時間都是幫蔡宜方輔選，包括約見面的時間是中午或下午，是上班時間，他做一個公務員都沒有上班，都在做民眾黨輔選，很誇張。王浩宇認為，張益贍跟綠黨密會都是上班時間，「你去按摩就算了，開房間就算了，跟綠黨談選舉，上班時間要行政中立啊」。

王浩宇說，市府花14萬養一個人，在做民眾黨保母工作，這合理嗎？以民眾黨的道德標準，藍綠都是垃圾，民眾黨批評別人酬庸，但這樣的作為比民進黨、國民黨還垃圾。

王浩宇指出，「張益贍的事情不是找一個理由就推托掉，這是柯文哲同意的事，柯文哲完全知道，不要去規避責任」，認為柯文哲放任，「我覺得他當然知道，後來他也罵我很多次，我覺得也是都是張益贍去在中間做溝通」，時力他也很討厭，但不會想要邊緣化時力，就去幫忙。

民眾黨發言人林珍羽回應，黨部並無此提案，純屬個人交流行為，不代表本黨立場。

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