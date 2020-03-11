「被壓得很不快樂」！　韓國瑜曝將籌設「香港村」：疫情結束就開始

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日上午出席新興區理政業務座談，而他在致詞時提到，因為新冠肺炎影響，世界各地都被壓得喘不過氣，但高雄在防疫的同時，也已經為下一步做好規劃，只要疫情一結束，就會推動「香港村」，歡迎香港移民首選高雄。

▲韓國瑜曝高雄下一步規劃，「將開設香港村」。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜在座談會中表示，最近大家都被疫情壓的很不快樂，而高雄也從大年初一開始就開設一級防護，緊接著也開始針對登革熱做防疫，為的就是要提早動員，超前部署。

韓國瑜接著話鋒一轉表示，在防疫的同時他也在思考未來要如何行銷高雄，「如何讓人進來、貨出去」。他認為，高雄要蹲好馬步、做好準備，因此，高雄市政府開始規劃「香港村」，香港的移民歡迎首選高雄，「因為高雄有最好的交通、天氣、環境，還推動了中英雙語教育」，只要香港人願意來高雄定居，90分鐘就能回家。

此外，韓國瑜還提到，橋頭科學園區如果一切順利，一年後就會開始招商，屆時也會請教瑜局規劃從幼稚園到高中完整的雙語學校，而未來當大林蒲趕建完畢，石化業也會開始進駐，高市府也將會在市區及捷運周邊建立雙語學校，讓業者的孩子可以上學，讓更多的人願意進來高雄。

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