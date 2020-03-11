華航包機延遲4小時關鍵！37.1℃婦被回溯發現　陸緊急要求開艙門下機

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北361國人平安抵台，目前已全數入住北部3檢疫所進行14天隔離，中央流行疫情指揮中心今（11）日曝光華航班機延宕4小時原因，為陸方回溯紅外線檢測資料後，發現有一名婦人體溫達37.1度，雖然我方標準為發燒超過37.4度就不能登機，但因陸方要求下機複檢，我方也只能配合。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝為昨天隨行檢疫人員，他表示，指揮中心有訂定發燒標準為37.4度，超過就不能登機，也會詢問過去14天內有無症狀，如果有的話會請醫師評估，另外也會要求著裝防護鏡、口罩與隔離衣，疾管署防疫醫師也帶了2名護理人員，要求乘客配合。

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王必勝提到，昨天華航班機上，有2位因為發燒無法搭機，一位是在入關前通過發燒篩檢站，就因體溫過高被陸方海關人員攔下做後續處置；另有一位是上機準備回航前，陸方回溯體溫感測儀，發現體溫達37.1度，於是通知華航開艙門讓她下機複檢，最後沒有通過，她的先生與小孩也決定一併要下機處理，才會造成延宕。

王必勝說，我方的發燒標準為37.4度，照理來說紅外線偵測儀若有異常，現場就會馬上處理，可能後面回顧又覺得沒有處理到，才請華航開艙門下機，我方只能配合，其餘人員並沒有因為發燒被請下機，又無法登機的情形。