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墾丁遊客酒後和店家店員大亂鬥　 快打警開2槍+辣椒水逮8嫌

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▲屏東縣墾丁街頭10日發生鬥毆事件，恆警出動快打部隊開2槍逮獲8嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣墾丁街頭10日發生鬥毆事件，恆警出動快打部隊開2槍逮獲8嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮墾丁大街10日凌晨發生遊客酒後大聲喧嘩，引發和店家店員口角，引發衝突，恆春警分局獲報出動快打部隊前往處，由於雙方不聽制止，被迫對空開了2槍並噴灑辣椒水控制場面，警方事後逮捕8名嫌犯，訊後依法送辦。

▲屏東縣墾丁街頭10日發生鬥毆事件，恆警出動快打部隊開2槍逮獲8嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆警逮獲嫌犯。　

恆春警分局今天凌晨0時40分許接獲民眾報案，指在恆春鎮墾丁路有多人鬥毆，恆春分局警方接獲報案立即啟動快打部隊前往處理，惟警方趕抵現場後雙方仍不聽勸阻持續拉扯。

警方遂對空鳴槍2發及噴灑辣椒水迅速掌控現場，經警方控制後，將現場疑似參與鬥毆及助勢的民眾8人帶返勤務處所偵辦、查證，恆警也立即掌握分乘數部汽車逃逸的嫌犯加以追緝，傷者送往醫院就診後無生命危險。

經警方初步了解，雙方均互不相識，疑為遊客酒後於該處喧嘩引起當地店家店員不滿，雙方產生口角進而引發衝突，警方訊後依妨害秩序、傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方說，近年來社會上屢見聚眾鬥毆案件，最新修正的刑法第149、150條妨害秩序罪已大幅調升刑度及適用範圍，也不再像以往雙方未提傷害告訴的話僅能以社維法裁處，籲請民眾不要以身試法。

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