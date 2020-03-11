　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆向嗆騎士「信不信我往前開來撞你」　駕駛一個大迴轉5萬飛了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

駕駛逆向還嗆騎士，「信不信我往前開來撞你」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路段。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／新北報導

57歲謝姓男子有傷害等案件前科，2018年8月4日開車外出卻逆向行駛，還與張姓機車騎士發生糾紛，一氣之下竟然怒嗆對方五字經，並揚言「信不信我往前開來撞你」，結果害自己吃上官司，被新北地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，謝男因為傷害案件被判處4月有期徒刑，2017年10月間才執行完畢，隔年8月4日傍晚6時許他駕駛一輛小客車外出，卻在新北市三重區自強路二段往六張街方向逆向行駛，張姓騎士剛好路過車子正前方，雙方因此爆發糾紛。

謝男當下選擇下車爭論，甚至直接開嗆「信不信我往前開來撞你」、「你怎麼死的都不知道，X你娘XX」，接著上車迴轉離去，全程大約只花了1分鐘。張姓騎士平白受到言語恫嚇還挨罵五字經，越想越不甘心，於是決定報警並提告。

新北地院法官認為，兩人互不相識，只是因為行經同一條道路時發生糾紛，謝男違規在先卻不以理性、和平的態度處理，反而將自己的怒氣轉化為言語恐嚇、侮辱，危害張男的人身心安全及名譽，實有不該，考量到他犯後坦承犯行，態度尚可，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
8張圖曝光武漢包機檢疫超謹慎！他感嘆「從深夜到白天任務完成」
陳建仁曝「陳時中深夜求援」1招幫揪感染源　1份報告嚇壞他：比
疫情拉警報！冰島、瑞士等歐洲8國、中東2國旅遊疫情升至2級警
第二批武漢包機載回361人！華航169人、東航192人「入住
新冠肺炎再添1例！北部30多歲女性曾訪英國返台確診
張益贍、蔡宜芳驚爆不倫戀！民眾黨：張停權、蔡另行調查
LIVE／2包機載回滯留武漢361台人　陳時中一夜沒睡現身指
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

若解約將損失20萬元...彰化有員警到土耳其旅遊　縣警局：會要他居家檢疫14天

菜鳥打班長！打瞌睡不服糾正「同梯前給我難堪」竟揮拳　一審輕判二審大逆轉

約砲收到2000元討錢訊息　同志怒告「他隱瞞愛滋」自己也被起訴

急call女友開車4趟搬光「透天厝6500萬現金」　新竹大盜還偷過翡翠下場曝

LINE群散播「空軍基地確診肺炎」疫情假訊息！新竹5人被緩起訴

糗！高雄交通大執法員警「無紅單可用」　廠商延遲交貨害的

丈夫偷情還有私生子　妻怒告2人求償120萬！「小三是被害人」免陪

深夜娃娃機店旁縱火起舞！吸膠男遭壓制…民眾：他是不定時炸彈

快訊／警廣台柱主持人「阿國」持毒約炮！　獲緩起訴須戒癮治療2年

逆向嗆騎士「信不信我往前開來撞你」　駕駛一個大迴轉5萬飛了

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

LINE群散播「空軍基地確診肺炎」疫情假訊息！新竹5人被緩起訴

糗！高雄交通大執法員警「無紅單可用」　廠商延遲交貨害的

丈夫偷情還有私生子　妻怒告2人求償120萬！「小三是被害人」免陪

深夜娃娃機店旁縱火起舞！吸膠男遭壓制…民眾：他是不定時炸彈

快訊／警廣台柱主持人「阿國」持毒約炮！　獲緩起訴須戒癮治療2年

逆向嗆騎士「信不信我往前開來撞你」　駕駛一個大迴轉5萬飛了

女兒幫父送修手機　驚見小三小四性愛照！他竟怪妻女：你們造成的

沒有公德心！台南山上花園水道博物館藝術沙坑　遭遊客倒水一度封坑

若解約將損失20萬元...彰化有員警到土耳其旅遊　縣警局：會要他自主管理

菜鳥打班長！打瞌睡不服糾正「同梯前給我難堪」竟揮拳　一審輕判二審大逆轉

慧安佛堂贈內埔警酒精乳液　強化執勤安全

高鐵助學計畫成功！「3個月募得1200萬」助偏鄉遲緩兒早療教育

國民黨人事佈局　江啟臣：已展開評估再給一點時間

同機議員曾接觸確診患者！　川普自信喊「狀態超棒」不用篩檢

台韓港漫畫家接力應援　LINE WEBTOON 推防疫特輯

Google擬推出新一代Chromecast Ultra　配備獨立可聲控遙控器

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

淡水河岸水景第一排！北市永平國宅「短期出租」釋出14戶　可住1年7個月

林俊憲提「黃安調款」修《健保法》　僑委會：沒有立場

父見租屋女兒直播割腕輕生嚇報案！「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝5樓救人

長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次

社會熱門新聞

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

告別式會場2公尺高樹突倒下　一名婦人死亡

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

引水船員慘死　女友淚崩：每次都騙我

急call女友搬光透天厝6500萬現金　大盜還偷過翡翠下場曝

吵架後遭男友硬上…她淚崩：還射在裡面！結局曝

噁心影片曝！業務員變噴精男　女大生怒

竹科富豪偷吃誤傳照　空姐妻求償結果出爐

連8個月凌晨狂敲門喊「我愛妳」...詭男超慘下場曝

「黃金床墊」丟回收場！內藏14件戒指項鍊

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

爸媽全力栽培　29歲引水船命喪大海

即／台鐵埔心站死傷　1人當場死亡

更多熱門

相關新聞

IG裝熟魔人幫介紹富二代　6女被騙200萬

IG裝熟魔人幫介紹富二代　6女被騙200萬

30歲陳姓男子因為上賭博網站輸了錢，就上IG搜尋熱門正妹，用假帳號裝作正妹熟識的學姐、好友攀談一陣子後，就以「介紹富二代」、「投資管道」的名義騙錢，目前已知至少6名IG正妹受騙至少200萬元，其中1名正妹陸續損失了上百萬元，台北地檢署9日將陳男涉對其中4名被害人詐欺取財等罪嫌部分起訴。

逆向比較兇！擦撞外送員揮舞球棒嚇人

逆向比較兇！擦撞外送員揮舞球棒嚇人

55萬就能娶我女兒！狂父1人飾2角榨乾癡情男170萬

55萬就能娶我女兒！狂父1人飾2角榨乾癡情男170萬

游錫堃遭恐嚇不知情　徐國勇致歉

游錫堃遭恐嚇不知情　徐國勇致歉

即／2度恐嚇水牛伯　老榮民桃檢偵訊中

即／2度恐嚇水牛伯　老榮民桃檢偵訊中

關鍵字：

新北地院逆向恐嚇

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

出道滿12週年！蔡阿嘎突預告「引退時機」

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面