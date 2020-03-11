逆向嗆騎士「信不信我往前開來撞你」　駕駛一個大迴轉5萬飛了

▲事發路段。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／新北報導

57歲謝姓男子有傷害等案件前科，2018年8月4日開車外出卻逆向行駛，還與張姓機車騎士發生糾紛，一氣之下竟然怒嗆對方五字經，並揚言「信不信我往前開來撞你」，結果害自己吃上官司，被新北地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，謝男因為傷害案件被判處4月有期徒刑，2017年10月間才執行完畢，隔年8月4日傍晚6時許他駕駛一輛小客車外出，卻在新北市三重區自強路二段往六張街方向逆向行駛，張姓騎士剛好路過車子正前方，雙方因此爆發糾紛。

謝男當下選擇下車爭論，甚至直接開嗆「信不信我往前開來撞你」、「你怎麼死的都不知道，X你娘XX」，接著上車迴轉離去，全程大約只花了1分鐘。張姓騎士平白受到言語恫嚇還挨罵五字經，越想越不甘心，於是決定報警並提告。

新北地院法官認為，兩人互不相識，只是因為行經同一條道路時發生糾紛，謝男違規在先卻不以理性、和平的態度處理，反而將自己的怒氣轉化為言語恐嚇、侮辱，危害張男的人身心安全及名譽，實有不該，考量到他犯後坦承犯行，態度尚可，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。