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菜鳥打班長！打瞌睡不服糾正「同梯前給我難堪」竟揮拳　一審輕判二審大逆轉

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▲▼ 新兵打班長 。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

▲黃姓新兵服役時不滿被糾正毆打班長，被重判1年2個月。上圖維示意照，無關本案。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

記者洪正達／高雄報導

海軍新訓中心黃姓新兵2017年入伍時因操課打嗑睡，不服教育班長糾正，不但站出「三七步」並毆傷值星官，橋頭簡易庭原先依對「上官」施暴罪判處拘役50天，但簡易上訴庭時，法官認為值星官對新兵有命令權，改依對「長官」施強暴罪，判處黃男1年2個月，全案仍可上訴。

簡易庭指出，黃姓男子2017年12月13日為空軍常備役軍事訓練第43梯次新兵，由左營海軍新訓中心代訓，並分發到第二大隊第六中隊進行一連串的入伍訓練，不過就在黃男入伍第4天後，12月16日早上8點多，黃男參加「單兵基本教練」操課時，當時的授課教官為沈姓中尉輔導長，許姓中士則為當天的值日班長，負責指揮並集合全隊進行差勤派遣，並維持操課時的秩序，為黃男的直屬長官。

不過就在操課當日，黃男因打瞌睡被另名鄭姓教育班長糾正，但黃男卻站三七步回應，並大聲回嗆教育班長刁難，許姓教育班長見狀立即請他出列，沒想到黃不滿在同梯面前被刁難，一怒之下竟猛推許的胸口，並將頸部毆傷。

簡易庭法官審理後，認為黃、許兩人分屬空軍與海軍，並無職務上的指揮隸屬關係，且許對黃並無絕對的命令權，位階應是上官不適長官，依陸海空軍刑法第49條《對上官施暴罪》判處黃拘役50天，得易科罰金，但檢方不服上訴，簡易上訴庭審理後則認為，許姓中士為值日班長，對黃男在新訓過程中的服從秩序等，有職務上的命令、指揮關係，且應為黃男的長官，依《對長官施暴罪》判他1年2個月且必須服刑。

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