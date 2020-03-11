急call女友開車4趟搬光「透天厝6500萬現金」　新竹大盜還偷過翡翠下場曝

▲劉男和女友偷走資源回收大盤商存放於家中的6500萬鉅款。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣一名劉姓慣竊去年闖入一名男子的民宅，偷走5件翡翠和30瓶洋酒，讓屋主提告求償300萬元；沒想到他今年初又犯案，在資源回收大盤商的透天厝發現6500萬現金鉅款，和女友連夜開了四趟車才把錢搬空。對於前案，新竹地院近日判劉得賠償屋主300萬元。

判決指出，2019年4月2日凌晨3時許，劉男駕車途經被害屋主位於新竹縣關西鎮住家，他架設鋁梯攀爬至2樓西側，持屋外拾得而可供兇器使用的鐵鎚，砸破窗戶入內，再以鐵鎚砸破屋內櫥窗鎖，竊取5件翡翠、30瓶洋酒得手，被求償300萬元。

劉男辯稱，他認為失主沒很積極去找失物，「只是要我賠償，我去警局作筆錄時，警察也知道失物交給誰，因此如果對方的失物有找回來的話，我就不賠償。如果對方的失物沒有找回來的話，我就願意賠償300萬元，只是我現在沒有錢，要等我出監有工作，就可以償還。」

▼鴛鴦大盜偷走6500萬元落網。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

劉男稱，把翡翠交給綽號「阿宗」的朋友，但他沒辦法提供該人真實年籍資料；另外，30瓶洋酒則變賣得款1萬元。刑事部分，劉去年10月被依竊盜罪、累犯，處有期徒刑5月，得易科罰金；又犯攜帶兇器毀越安全設備竊盜罪、累犯，處1年徒刑。

未料，劉男交保後又繼續犯案，今年1月6日，他駕車尋找作案目標，見竹北一棟透天厝大門未上鎖即闖入，並跑到頂樓，利用老式連棟透天厝屋頂出入口相連的特性，侵入隔壁棟透天厝，意外發現屋內有6500萬元現金。

當天原本只有劉男一人行竊，因現金太多實在搬不走，才急CALL女友到場支援，兩人利用一台轎車，一共搬了4趟才將全數搬空，事後雙雙落網，原來屋主身分是資源回收大盤商。對於偷竊翡翠、洋酒一案，法官近日判劉男賠償300萬元，全案可上訴。

▲▼針對6500萬元竊案，警方逮人並在後車廂查獲鉅款。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）