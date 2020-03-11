讚實名制2.0「7元省排隊時間超划算」　醫：網拍隨便買也要30元運費

▲大多數上班族都無法在藥局販售口罩的時間前往購買，政府才緊急推出2.0新制。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制2.0將在明日（12日）正式上路，但這個消息公開後各界正反意見不一，全國公務人員協會榮譽理事長李來希甚至批評「是把人民當腦殘」。對此，臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編認為，網購口罩物流處理費加上運費才7元，根本超划算，「如果你要的是不用排隊，不用運費，還是口罩免費，地球上目前沒這種國家。」

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李來希10日在臉書PO文表示，台灣製作口罩的資金不多，技術含量不高，提供的品質卻是越來越差，價格也越來越高，供需方式五花八門，然後告訴人民這叫新式的什麼2.0，根本就是在欺騙，而且最讓人不解的是新制還要加7元運費，「難道過去超商販賣口罩的時候，價格不含運輸費用嗎？是把人民當腦殘嗎？」

不過，臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編同日也在臉書PO文發表不同看法，他認為，政府能協調到超商跟物流業者都同意幫忙肯定是下了功夫，況且網購口罩物流處理費加運費才7元，根本超划算，畢竟只要7元就能省下排隊的時間，「7塊到底是有什麼好叫的啦，你蝦皮隨便買個東西也要30塊運費」。

小編指出，沒有任何政策可以一次滿足所有人，會推出2.0制度就是考量到上班族無法排隊買口罩，如果民眾評估覺得不適合，那就是屬於適合排隊的族群，「如果你要的是不用排隊，不用運費，還是口罩免費，地球上目前沒這種國家。政策真的不是不能被檢討，但至少提出一點有建設性的意見好嗎？」

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▲一張圖了解口罩實名制2.0流程。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）