僑委會：14名台商僑胞確診新冠肺炎　集中歐美等6、7國

▲僑務委員會委員長吳新興。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全球死亡人數已經突破4000大關，累計超過11.3萬人染疫，擴散超過95個國家，其中在歐洲地區疫情最為嚴峻。僑委會委員長吳新興11日表示，全世界統計至今大約有14位台商僑胞確診，集中在歐洲、美國等6、7個國家，但詳細名單不便透露。

吳新興11日赴立法院外交及國防委員會，就業務概況進行報告，並備質詢。吳新興會前受訪時表示，新冠肺炎疫情爆發以後，各外館都持續與僑界保持聯繫。

吳新興表示，全世界統計至今大約有14位台商僑胞確診，分散在不同國家，都由僑居國的政府按照各國規定做相關反應措施。他說，口罩目前在歐美國家的確非常缺乏，因為平常沒有配戴口罩的習慣，不過到目前為止還沒有僑界與僑委會反應希望提供口罩給全球僑胞，僑委會目前密切注意後續發展。

此外，根據義大利公布最新疫情數據，過去24小時新增977例新冠肺炎確診，累計確診人數達10149，確診人數突破1萬人，並新增死亡病例168例，累計死亡631例。

吳新興表示，義大利包括米蘭與威尼斯已進行軟性封城，據了解米蘭有很多嫁到當地的台灣女性，都由當地的夫家照顧得很好，另外還有一些少數台商、留學生，都由義大利代表處和兩個僑委會設置的急難救助協會，協助配合關心當地僑界。

至於確診的14名僑胞集中於哪些國家，吳新興指出美國有一些、歐洲也有，大約集中在6、7個國家有確診，但詳細國家名單不便透露。

另外，民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

對此，吳新興表示，這是立法院委員的提案，基本上僑委會尊重沒有評論。他指出，這件事已經過了一個多禮拜，僑界都有不同看法，民主國家大家有贊成也有反對，僑委會會將資訊搜集提供給衛福部，供主政單位作為施政決策的參考。