豬公撲滿升級！小資男花2年輕鬆存15萬　5招「無痛存錢法」公開

▲本站日前報導小資男把撲滿升級成超大儲水桶，除了銀行儲蓄外再額外存下零錢。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

對學生族和小資族來說，每個月手上能掌握的預算有限，扣掉生活花費後往往所剩無幾，儲蓄成了不容易的一件事。最近就有影片分享了5種常見又實用的「無痛存錢法」，讓存錢這件事不會成為心裡很大的壓力，日常的吃喝旅行都能照樣過。

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理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，開頭引用了本站新聞〈最狂儲水桶存錢！2年成果「爽領6位數年終」〉，有男網友搬出超大的透明水桶當撲滿，每天下班之後就順手把口袋裡的零錢投進去，累積了2年裝滿了，切開後一清點發現居然有接近15萬元。

▲本站曾報導小資女網友Yu Lin Hung挑戰「365存錢法」，1年完成雙倍壯舉，共有13萬3590元。（圖／Yu Lin Hung（Popo）授權提供）

影片中另外介紹了5招網路上很夯的「無痛存錢法」：

1. 365天存錢法

365的規則很簡單，就是1天比1天多存1元，1月1日存1元，1月2日就存2元，到了12月31日時就存365元。經過一整年的累積，就能存下6萬6795元，同時搭配日曆或月曆就能多一份提醒。

此外因為「先甘後苦」在人性上不容易，後來還出現2種變化版本。一種是「倒365」，顛倒金額的順序，1月1日存365元，1月2日存364元，越存越輕鬆。另一種是不設限，有幾塊錢就存多少，但1到365元不能重複，整年下來還是要確實填滿每一格。這2種改版1年同樣能存下6萬6795元。

2. 52週存錢法

和「365天存錢法」類似，只是單位從天變成週，原始版本是第一週存10元、第二週20元，以每個星期多10元的速度前進，1年下來可存到1萬3780元，網上有不少相關表格可印下來當提醒，也可視收入提高存錢的倍數，畢竟原版存下的款項偏低。

3. 零存整付法

此「零存整付」和銀行定存的概念不同，意思其實是用整數的鈔票付錢，把零錢存下來，不管吃飯、購物、買飲料都用大鈔去結帳，剩下的零錢就全部存起來，和前面新聞中的小資男網友概念差不多。

4. 136分配法

不論136分配法、333分配法基本概念都相同，都是不管薪水有多少，每月強迫把其中的30%存下來，其他70%則用在生活、娛樂、保險、投資等花費上。

5. 轉帳法

存錢最重意志力，假設每月想存下3成薪水，那麼一到發薪日，就把錢從薪資戶頭轉到其他的銀行帳戶，甚至可以把存錢專用的存簿、提款卡、網銀密碼放入保險箱，或交給信任的家人保管，務必做到「只進不出」。