新冠肺炎「改變4生活習慣」：愛用網銀　鄉民一致落實「從小聽到大口號」

▲ 新冠肺炎延燒全球。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19），許多人為把風險最小化，紛紛取消出遊計畫，假日也盡量避免出門人擠人。一名網友就分享他因為疫情而改變的4個生活習慣，除了幾乎不化妝，他也變得常用網銀APP，減少接觸滿滿細菌現金的機會。貼文一出，網友們則是一致對於「勤洗手的落實」相當有感。

有鄉民9日在PTT女版以「因為肺炎哪些生活習慣改變了」為題發文，他整理出自己從新冠肺炎疫情爆發以來，大概有4種生活習慣產生了改變。首先就是「幾乎不化妝了」，因為戴口罩都遮住的關係，他頂多只擦基本的防曬和護唇膏。

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再來則是「少群聚」，原PO表示，他以往常去的KTV和酒吧現在能不去就盡量不去，減少在密閉空間和其他人接觸的機會。第三點他提到，難免還是會有一些無法推掉的飯局，他也盡量會選擇「不共食」的那種，要不然就是會使用公筷母匙。

他指出，為了減少摸到來路不明的鈔票及銅板，他也順勢開通了網路銀行的繳費功能，用APP進行轉帳、繳水電等交易，在餐廳結帳也盡量用刷卡的方式。原PO表示，自己曾看過有人戴著醫療手套去操作ATM，好奇自己的這些改變應該不至於到很誇張。

▲原PO用刷卡取代現金。（示意圖／記者陳羿妏攝）

貼文一出，網友們紛紛留言分享自身的改變，「不必要絕對不出門」、「消毒手機」、「然後用手機的角落按電梯按鈕」、「不摸臉」、「不搭公車跟火車」、「不敢在外吃飯」、「開始有人群恐懼症」。

不過多數人都認為自己終於真正養成「勤洗手」的習慣，「勤洗手從小聽到大，這一個多月才真正落實」、「那種只沖水的也不算洗手」、「洗手頻率變高」、「洗手+戴口罩」、「終於會搓指腹認真的洗手了」。

▼網友指出，「勤洗手」3字從小聽到大，這次終於不再是耳邊風。（示意圖／記者簡仲豪攝）

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