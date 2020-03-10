傳擔任國民黨副主席　連勝文：這是黨主席職權

▲連勝文（右）接受專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣9日上任，黨務人事佈局成為關注焦點，傳出中央委員連勝文可能擔任第一副主席。對此，連勝文10日表示，人事安排是黨主席職權，不在其位不謀其政，無法評論。

連勝文接受廣播節目專訪。他會後受訪表示，國民黨人事問題要請教江啟臣，國民黨在危難時刻，做為黨員都會出來，不能只靠一人或幾個人，必須靠黨員努力才有辦法帶領黨脫離困境，加上新冠肺炎疫情擴大影響金融市場，黨務不是目前唯一要關心的事。