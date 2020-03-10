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「美魔女戰隊」將居幕後協助改革任務　江啟臣上任有兩顆炸彈要拆

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▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

正式接下國民黨主席的江啟臣將面臨兩顆必須拆的炸彈，除了調整兩岸論述外，對於高雄保衛戰防守，黨中央脫不了干係，同時黨務人事佈局也成為關注焦點，他必須在最快時間內讓國民黨恢復運作，回到民意的軌道上。

據稱，江啟臣已鎖定幾位立院老戰友組成「美魔女戰隊」領導黨務，成員包括過去黨團實力戰將李彥秀、柯志恩，與在代理文傳會主委期間就備受好評的王育敏，讓黨中央全面年輕化，國民黨大船不再只由「老藍男」掌舵。

若「美魔女戰隊」進入黨中央，接下黨務與協助改革的工作，將展現出與過去傳統、菁英、陽剛的國民黨高層截然不同的形象，但是除了已任職文傳會代理主委的王育敏之外，柯志恩與李彥秀皆傾向已從旁協助為主，不願專職黨務。

對此，柯志恩表示，她目前已到學校擔任專任教授，未來可以給意見與重要決策時從旁協助，做專任黨職的機會小。她指出，現在的國民黨可說是家徒四壁，所有人一定會在自己的角色上給予更多協助，該幫忙一定會幫，這次雖然主打青壯派接班，事實上不需要做世代分割，且江啟臣必須在沒權又沒利的情況下，加速改革，讓外界感受到進化的國民黨，不是件容易事。

柯志恩說，雖然因為受到疫情的影響，導致這次黨主席投票率不高，但江啟臣已經全方面大勝，表示黨員對他的期許非常高，如何維持溫度，展現年輕主席的思維，了解時下年輕人對於兩岸政策的看法，既有的論述是否調整、改變，畢竟年輕人有自己的思想，這些都是國民黨必須充分理解的。

至於眼前最大的困難點，柯志恩也強調，最棘手的是國民黨既有的論述跟新時代思想有很大的差距，新主席帶領下的國民黨，必須展現對新世代的重視，至少先多做幾樣大家有感的事情，重拾熱情，資深黨員也不要隔岸觀火、不要冷感，這是現在最重要的。

將正式接下文傳會主委的王育敏表示，江啟臣在參選期間對未來改革方向就很清楚，待人事佈局告一段落，改革的工程將正式啟動，江啟臣也強調，改革是由機器領導的模式而非一人主導，金字塔靠由下而上的力量支撐，需要多人呼應與團結才能達成，希望所有黨員共同參與。

李彥秀幕僚表示，她在大選挫敗後需要一些時間沈澱，黨若需要幫忙會從旁給予協助，但目前沒有接下黨內正職的意願。9日完成交接點後，江啟臣表示會在最快時間內公布人事佈局，但他未證實外界各個版本的傳聞，強調必須等待最終公佈的為主。

▲國民黨文傳會代主委王育敏轉述中常會內容。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨文傳會代主委王育敏將正式接任文傳會主委。（資料照／記者林敬旻攝）

國民黨主席選舉剛結束，江啟臣眼前必須拆的炸彈，除了兩岸論述革新外，還有多達40萬份罷免高雄市長韓國瑜的連署書，已送進高雄市選委會，部分黨內人士認為，韓國瑜罷免案是江啟臣建立黨主席威望的第一步。

國民黨最不被年輕族群認同的莫過於兩岸思想上的落差，過去一向給人守舊、親中的印象，新任黨主席打著「世代交替牌」高票當選，卻罕見未收陸方賀電，推測是不滿江啟臣的親美路線。因此，在他領導下的國民黨，兩岸論述必定成為外界關注的焦點，但江啟臣在交接典禮上卻隻字未提兩岸主張。

對此，江啟臣指出，九二共識背後的精神與智慧，是未來要想辦法經過討論，重新建立兩岸新的互信基礎。其中最重要的精神與智慧就是求同存異，擱置政治、主權爭議，展開功能性的交流，解決台灣人民在兩岸交流上遇到的問題。

此外，針對江啟臣必須扛下「保韓」任務，避免韓粉「反撲」的言論，江啟臣維持一貫的說法，表示選舉與罷免是民眾的權利，也是民主國家憲法所保障的公民權，一律尊重。

江啟臣強調，國民黨作為民主政治中的政黨，黨員如何將角色功能發揮到最大，最後獲得人民認同與支持，這是一個政黨必須要做的，不分韓國瑜或其他縣市長、民代，只要是國民黨員從政，黨的立場與出發點都是一樣的。

文傳會主委王育敏則表示，韓國瑜是代表國民黨在高雄勝選的市長，國民黨應該協助黨籍縣市首長，讓黨中央與地方形成連線。江啟臣主席上任後，在高雄市政方面有需要協助的部份，黨中央會提供必要資源。 

黨內人士稱「江啟臣必須保住韓國瑜市長位子，避免韓粉反撲，否則將失黨魁威嚴」，被認為是刻意帶風向，意圖影響江啟臣改革步伐。對此，王育敏表示，且罷韓是由基進黨發起，這完全是兩件不同的事情，公民有推動集會活動的權利，黨主席的首要任務是讓高雄市政工作與黨中央可以連線，讓市政推動更順利。

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