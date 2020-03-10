愛奇藝無法可管　蘇貞昌承諾研議：不讓中國達併吞目的

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委范雲10日在立法院質詢時表示，中國大陸的「愛奇藝」非法入台，台灣卻無法可管，行政院長蘇貞昌答詢時表示認同，且中國有「入島入戶入腦」的政策，這一定要防止，他更當場承諾，將請副院長陳其邁召集相關部會研議，若法不夠、該修法，請立法院支持，「一定不能讓中國達到併吞台灣的目的。」

范雲指出，來自中國大陸的愛奇藝，在台灣有超過六百萬人次下載，平均每三個成年人就有一人下載過，NCC仍無法可管，「NCC管平台不管內容，但Netflix合法上架，還能規範它保障台灣商品，愛奇藝非法到台灣很久了，仍無法可管，無法保障台灣影視節目的比例，也沒辦法跟進口限制政策一致，也無法要他們承諾未來台灣節目言論限制。」

范雲強調，文化影響力很大，如果任由它非法上架持續影響我們，要求行政院協調各部會，究竟是NCC還是陸委會的責任，不過，她主張應該回歸NCC管轄，才是往國家正常化的方向走。

▲立法院院會，蘇貞昌、NCC代理主委陳耀祥備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

NCC代理主委陳耀昌回應，NCC去年九月接掌OTT TV業務，目前為止沒有相關法律規管，的確對此沒有相關法律歸管，也正努力進行《網際網路視聽服務法》草案，「這個大概是全世界第一部的相關法律」，至於愛奇藝「不是不處理，而是要特別處理」，涉及中國威脅問題、兩岸文化交流問題。

陳耀昌說，兩岸人民關係條例或是其他法律，都是「前網路時代」的法律，現在進入到網路時代，文化部審查相關電影、廣播電視內容都是實體，但現在趨勢是開放性網路時代，法律上確實應另外處理。

蘇貞昌也認同范雲並表示，中國要併吞台灣無所不用其極，飛機繞台看得見，中國有「入島入戶入腦」的政策，這一定要防止，就像非法無人機要讓它掉下來，他當場承諾，「我來請副院長召集相關部會，如果法不夠、該修法，就請貴院大力支持，一定不能讓中國達到併吞台灣的目的。」