殺人未遂！成大開刀房凶殺案二審改判2年10月　林光宇：非常失望

▲成大醫院體循師林光宇開刀房殺人一案，台南高分院10日宣判，撤銷一審1年徒刑判決，改依殺人未遂罪判處2年10月，林光宇對判決結果感到非常失望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院體循師林光宇開刀房殺人一案，被控持刀刺殺陳姓護理師7刀，被害人幸經急救倖免於難，台南高分院10日宣判，撤銷一審1年徒刑判決，改依殺人未遂罪判處2年10月，可上訴。

林光宇擔任成大醫院體循師18年，與在同一醫院工作29年的陳姓護理師有職場糾紛，林光宇主張陳姓護理師帶頭刁難，並引導組員及主管評價，使自己在工作團隊中遭排擠，2018年9月28日上午8時45分，林光宇欲請休假，請他帶年的新進同事蓋章，此舉引起心臟外科主任羅傳堯不滿，將林叫來告知請假及職代規定，並同時要求林光宇換辦公室並詢問他「要不要離職？」。

當天上午9時許林光宇因情緒失控，返回辦公室取出蝴蝶刀，進入手術室行刺正要準備開刀前置作業陳姓護理師，在場的胡姓女醫師為阻止林光宇行兇，左手臂也遭砍傷。由於林光宇在行兇後，步行到開元派出所「自首」。檢方認為報案電話未告知是誰殺人，符合《刑法》「自首」要件。

檢方認為被告林光宇刺向陳姓護理師的7刀，分別是胸、腹及手部，加上林光宇本身就具有醫療專業，對人體重要器官分布不會不知道，且胸、腹都是人體易致命部位，殺人犯意明顯，故構成殺人未遂罪，並非傷害罪。且林涉及殺人未遂以及醫療法「對醫事人員已強暴，妨害其執行醫療業務」等罪嫌，加上陳姓護理師也提告，檢方依殺人未遂、醫療法等罪嫌起訴林光宇。

台南地院審理後指出，林光宇與陳姓告訴人均為成大醫院心外科之體循師，兩人為同事關係。林因認為陳身為心外科組長，卻聯合其他人，影響主管即羅姓主任，對其有職場霸凌行為，因而心生不滿，故持蝴蝶刀前往成大3樓第7開刀房，當時胡姓醫師已正準備為病患開刀，陳姓護理師則在安裝體外循環機；林進入並問為何找他麻煩，告訴人未回答，林更加氣憤，明知其二人為醫療法上之醫事人員，且正執行醫療業務中，竟基於傷害、對其等施強暴之犯意，持前開蝴蝶刀，朝告訴人之右胸、右腰腹等處攻擊共7刀，告訴人因而大叫，胡醫師聽聞後即欲上前阻擋，並發生拉扯，致胡醫師亦遭被告持刀割傷左前臂等處（未提傷害告訴）。幸另一在場之呂姓體循師趁機將林拖甩出手術房門外，被害人始能逃離、就醫，犯後林嫌放刀、更衣後，即於同日上午9時7分前往開元派出所自首。

法官認為，本案檢察官雖是起訴被告殺人未遂罪，但法院審理後認為：被告犯案動機雖是出於對告訴人職場霸凌行為之不滿，但尚難認已有置其於死地之深仇，且被告選在有許多其他醫護人員在場的手術室為之，讓告訴人有被阻擋、救護之可能存在，其攻擊告訴人是持殺傷力相對薄弱之蝴蝶刀，又是從正面直接往前，非如起訴書所載是先自告訴人後方環抱再行刺，另告訴人所受之傷勢，雖屬嚴重，但並無立即生命危險，且7處傷口中有一處些許傷及肺臟、6處均未傷及臟器，可見被告下手力道應有所節制，況告訴人被救離開刀房後，被告並無繼續找尋、攻擊告訴人的行為或意圖，更衣後即行前往開元派出所自首，因此變更起訴法條，認被告主觀上應並無殺人，僅有傷害之犯意。核被告所為，係犯傷害罪、醫療法強暴執行醫療業務之醫事人員罪，被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，應從一重之強暴執行醫療業務之醫事人員罪處斷，並因自首減輕其刑，判處有期徒刑1年。

本案經檢察官上訴二審，台南高分院經開庭審理後，10日上午宣判，撤銷一審判決，改以殺人未遂罪嫌判刑2年10月有期徒刑。

林光宇對判決結果感到非常失望，這一路走來受到很多人幫助，包括護理師公會，也感謝一審法官及當初交保時因籌不出錢，成大護理系及柔道社的幫忙，還有監察院、公懲會及很多人幫忙協助，他表示他沒有殺人意圖，對傷害到女醫師他深感抱歉，有關與被害人和解及是否上訴問題會與律師研究決定。

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