　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺人未遂！成大開刀房凶殺案二審改判2年10月　林光宇：非常失望

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲成大醫院體循師林光宇開刀房殺人一案，台南高分院10日宣判，撤銷一審1年徒刑判決，改依殺人未遂罪判處2年10月，林光宇對判決結果感到非常失望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院體循師林光宇開刀房殺人一案，台南高分院10日宣判，撤銷一審1年徒刑判決，改依殺人未遂罪判處2年10月，林光宇對判決結果感到非常失望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院體循師林光宇開刀房殺人一案，被控持刀刺殺陳姓護理師7刀，被害人幸經急救倖免於難，台南高分院10日宣判，撤銷一審1年徒刑判決，改依殺人未遂罪判處2年10月，可上訴。

林光宇擔任成大醫院體循師18年，與在同一醫院工作29年的陳姓護理師有職場糾紛，林光宇主張陳姓護理師帶頭刁難，並引導組員及主管評價，使自己在工作團隊中遭排擠，2018年9月28日上午8時45分，林光宇欲請休假，請他帶年的新進同事蓋章，此舉引起心臟外科主任羅傳堯不滿，將林叫來告知請假及職代規定，並同時要求林光宇換辦公室並詢問他「要不要離職？」。

當天上午9時許林光宇因情緒失控，返回辦公室取出蝴蝶刀，進入手術室行刺正要準備開刀前置作業陳姓護理師，在場的胡姓女醫師為阻止林光宇行兇，左手臂也遭砍傷。由於林光宇在行兇後，步行到開元派出所「自首」。檢方認為報案電話未告知是誰殺人，符合《刑法》「自首」要件。

檢方認為被告林光宇刺向陳姓護理師的7刀，分別是胸、腹及手部，加上林光宇本身就具有醫療專業，對人體重要器官分布不會不知道，且胸、腹都是人體易致命部位，殺人犯意明顯，故構成殺人未遂罪，並非傷害罪。且林涉及殺人未遂以及醫療法「對醫事人員已強暴，妨害其執行醫療業務」等罪嫌，加上陳姓護理師也提告，檢方依殺人未遂、醫療法等罪嫌起訴林光宇。

台南地院審理後指出，林光宇與陳姓告訴人均為成大醫院心外科之體循師，兩人為同事關係。林因認為陳身為心外科組長，卻聯合其他人，影響主管即羅姓主任，對其有職場霸凌行為，因而心生不滿，故持蝴蝶刀前往成大3樓第7開刀房，當時胡姓醫師已正準備為病患開刀，陳姓護理師則在安裝體外循環機；林進入並問為何找他麻煩，告訴人未回答，林更加氣憤，明知其二人為醫療法上之醫事人員，且正執行醫療業務中，竟基於傷害、對其等施強暴之犯意，持前開蝴蝶刀，朝告訴人之右胸、右腰腹等處攻擊共7刀，告訴人因而大叫，胡醫師聽聞後即欲上前阻擋，並發生拉扯，致胡醫師亦遭被告持刀割傷左前臂等處（未提傷害告訴）。幸另一在場之呂姓體循師趁機將林拖甩出手術房門外，被害人始能逃離、就醫，犯後林嫌放刀、更衣後，即於同日上午9時7分前往開元派出所自首。

法官認為，本案檢察官雖是起訴被告殺人未遂罪，但法院審理後認為：被告犯案動機雖是出於對告訴人職場霸凌行為之不滿，但尚難認已有置其於死地之深仇，且被告選在有許多其他醫護人員在場的手術室為之，讓告訴人有被阻擋、救護之可能存在，其攻擊告訴人是持殺傷力相對薄弱之蝴蝶刀，又是從正面直接往前，非如起訴書所載是先自告訴人後方環抱再行刺，另告訴人所受之傷勢，雖屬嚴重，但並無立即生命危險，且7處傷口中有一處些許傷及肺臟、6處均未傷及臟器，可見被告下手力道應有所節制，況告訴人被救離開刀房後，被告並無繼續找尋、攻擊告訴人的行為或意圖，更衣後即行前往開元派出所自首，因此變更起訴法條，認被告主觀上應並無殺人，僅有傷害之犯意。核被告所為，係犯傷害罪、醫療法強暴執行醫療業務之醫事人員罪，被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，應從一重之強暴執行醫療業務之醫事人員罪處斷，並因自首減輕其刑，判處有期徒刑1年。

本案經檢察官上訴二審，台南高分院經開庭審理後，10日上午宣判，撤銷一審判決，改以殺人未遂罪嫌判刑2年10月有期徒刑。

▲成大醫院體循師林光宇開刀房殺人一案，台南高分院10日宣判，撤銷一審1年徒刑判決，改依殺人未遂罪判處2年10月，林光宇對判決結果感到非常失望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林光宇對判決結果感到非常失望，這一路走來受到很多人幫助，包括護理師公會，也感謝一審法官及當初交保時因籌不出錢，成大護理系及柔道社的幫忙，還有監察院、公懲會及很多人幫忙協助，他表示他沒有殺人意圖，對傷害到女醫師他深感抱歉，有關與被害人和解及是否上訴問題會與律師研究決定。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
用命換「40萬↑」月薪！台北港2引水人落海亡　同業曝心酸內幕
17歲電眼妹遭6男「輪流性侵拍照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞
第二批武漢2包機載470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹科富豪手滑代價曝光！偷吃越南女移工誤傳「炒飯照」　空姐妻怒求償

敬酒糾紛爆衝突　大鬧店家還翻桌、砸酒瓶

殺人未遂！成大開刀房凶殺案二審改判2年10月　林光宇：非常失望

老鼠送行者！見牠躺路中怕被車輾壓　暖心哥拎起尾巴再蓋上衛生紙

17歲電眼妹3天沒睡…6男揪開毒趴「輪流玷汙+拍裸照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

快訊／不賣了！民眾質疑「非醫療用」口罩　士林分署緊急停止今日變賣活動

用命換「40萬↑」月薪！台北港2引水人落海亡　同業曝心酸內幕：出勤像在賣命

快訊／台北港貨輪撞上「引水船」釀2死！失蹤船長遺體找到了　碼頭附近被尋獲

新店整夜大雨「淹水30公分」騎士硬闖拋錨摔倒　民眾驚：海波浪

直擊！移工一入境就被當肥羊剝2層皮　公務員視而不見

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

竹科富豪手滑代價曝光！偷吃越南女移工誤傳「炒飯照」　空姐妻怒求償

敬酒糾紛爆衝突　大鬧店家還翻桌、砸酒瓶

殺人未遂！成大開刀房凶殺案二審改判2年10月　林光宇：非常失望

老鼠送行者！見牠躺路中怕被車輾壓　暖心哥拎起尾巴再蓋上衛生紙

17歲電眼妹3天沒睡…6男揪開毒趴「輪流玷汙+拍裸照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

快訊／不賣了！民眾質疑「非醫療用」口罩　士林分署緊急停止今日變賣活動

用命換「40萬↑」月薪！台北港2引水人落海亡　同業曝心酸內幕：出勤像在賣命

快訊／台北港貨輪撞上「引水船」釀2死！失蹤船長遺體找到了　碼頭附近被尋獲

新店整夜大雨「淹水30公分」騎士硬闖拋錨摔倒　民眾驚：海波浪

直擊！移工一入境就被當肥羊剝2層皮　公務員視而不見

居家暖男：你的溫度ME來守護！最貼心的恆溫控管來自MEQ

雲端最前線／ET民調／600億救經濟！逾7成人仍感到悲觀

2019年雙北房市交易熱區出爐！　2區CP值最高

義大利新冠重症急救畫面曝光！病患裸體頭朝下　全身插滿管搶命

明天衝一波！「珍煮丹X茶攤一條街」打造黑糖鮮奶茶　3大超商搶先開賣

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

機車橫停正門口…屋主怒PO爆系！　網團結洗版「10分鐘後」釣出車主

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

不斷更新／日本爆發院內感染！姬路市1護理師與病患確診新冠肺炎

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

社會熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

海波浪！新店整夜大雨淹水30公分　騎士硬闖拋錨摔倒

即／台北港深夜撞船！2人落海失蹤

長髮妹脫褲解放　網驚：大開眼界

即／台鐵埔心站死傷　1人當場死亡

子女溺斃同一條溪　傷心父被起訴離家失音訊

即／台北港「引水船遭撞」釀2死

學甲傳死亡車禍　騎士最後身影曝光

韓粉護「國瑜路平」驕傲政績　po文質疑3路遭惡意留白

金門民眾不忍了！告示怒飆「斷子斷孫」病死動物屍體遭棄

敬酒糾紛爆衝突　翻桌砸酒瓶樣樣來

奧迪男酒駕嗆：18萬我繳得起　警加射2箭開罰

更多熱門

相關新聞

成大醫學系李柏錦當選世界醫學生聯盟會長

成大醫學系李柏錦當選世界醫學生聯盟會長

成大醫學系李柏錦在全球同儕中脫穎而出，高票當選第70屆「世界醫學生聯盟」（IFMSA）會長！李柏錦在當選後，於台灣時間6日透過臉書向師長、朋友們分享榮譽與喜悅，謝謝每位支持與幫助過他的人，李柏錦強調：「特別感謝副總統陳建仁大仁哥幫我提供推薦信」。

警遭開槍險沒命！法官認：是恐嚇…改輕判

警遭開槍險沒命！法官認：是恐嚇…改輕判

成大校友夫妻合贈維他命守防疫人員健康

成大校友夫妻合贈維他命守防疫人員健康

宜縣議員林騰煌　逆轉當選有效確定

宜縣議員林騰煌　逆轉當選有效確定

沒績效竟組栽贓隊　4懶警二審判刑

沒績效竟組栽贓隊　4懶警二審判刑

關鍵字：

成大開刀房兇殺案林光宇二審殺人未遂

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面