蔡學良冤案　蔡媽媽：「痛到我這就好，別讓其他家痛苦」

▲空軍士官蔡學良冤死案，請求國賠再審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍士官蔡學良2008年間在靶場中槍身亡，軍方以含槍自殺結案。但蔡母尤瑞敏認為兒子不可能自殺，因此多方奔走，並提出民刑事訴訟。刑事部分，台東地檢署最後以不起訴結案。民事國賠部分，高等法院認定為「槍枝走火、意外死亡」，判決國防部國賠148萬餘元確定。蔡母提出新證據，在9日聲請國賠再審。她淚訴：「痛到我這裡就好，不要再造成社會上其他家庭跟我雷同的痛苦」。

本案發生於2008年5月9日，蔡學良當時隨部隊至陸軍台東地區指揮部太平營區靶場進行T65K2步槍實彈射擊訓練，卻突然中槍當場身亡。翌日上午，法醫相驗認為是蔡學良口中含著T65K2步槍槍管飲彈自殺身亡，因此鑑定報告記載死亡方式是「自為」，軍方以他含槍自殺看待結案。

因此蔡母提出的民刑事訴訟中，刑事部分經由軍事檢察署偵查後，比對部隊中其他證人供詞，最後做出不起訴處分。另外民事國賠訴訟部分，一審也駁回蔡母要求的600萬元國賠請求；但二審高等法院改認定蔡學良乃因「槍枝走火、意外身亡」，改認定空軍司令部有疏失，判准國賠148萬餘元確定。

蔡母對國賠訴訟結果不滿，多次提出再審均遭駁回，去年她透過關係求見蔡英文總統後，蔡英文指示國防部讓蔡母做實彈鑑定，而鑑定報告在上個月出爐，「死者所受槍傷，排除是T65K2步槍及子彈所致。」蔡母因此以發現新證據為由，請求提出國賠再審訴訟，並請求台東地檢署重啟偵查。

蔡母9日在律師團陪同下，於高等法院前召開記者會。律師張靜表示，「如果排除步槍，就一定是手槍。因為在現場只有步槍跟手槍兩種槍枝，而且手槍只有一個人有，一把手槍，就是連長的手槍。」

至於蔡母則淚訴，「十二年了，要再多一天我都覺得承受不下了。痛到我這裡就好，不要再造成社會上其他家庭跟我一樣雷同的痛苦。」「我深深體會到，不對司法抱任何希望，但我還是要請求司法，用公權力、司法懲治權，還蔡學良一個公道。」