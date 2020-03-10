英國強化防疫　「最輕微症狀」免確診就得隔離7天

▲英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦9日專電

英國新冠肺炎疫情延燒，今天累計5死，319人感染。政府計劃強化防疫， 即使「最輕微」的呼吸道感染或發燒，就要自我隔離7天，不必等待確診，預計未來10至14天內開始施行。

為了加強防疫，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）今天與英國首相強生（Boris Johnson）在唐寧街召開聯合記者會時表示，在未來需要採行的措施當中，「我們必須請求大眾做一件他們平常不會做的事情 」。他指出，在新的官方建議下，即使民眾只出現最輕微的呼吸道感染症狀或發燒，也必須自我隔離7天。

此外，所有加護病房病患以及所有因為呼吸道感染住院者 ，都必須接受新冠肺炎檢測。英國廣播公司（BBC）報導，英國今天新增46例確診，來到319例，並新增2死，累計5人病逝。新增2名死亡病例的年齡都在70多歲，且原本就有其他疾病。

惠提也表示，建議年長者與身體較弱者近期最好待在家中。 他說，若是新冠肺炎的爆發高峰期可以推遲至夏天，「 國家醫療保健服務（NHS）將能更好地因應」。強生表示，政府正在努力準備進入防疫的下一階段 「延緩」，目前對於大眾的最佳建議依舊是「勤加洗手 」。

歐盟專家表示，英國「只剩下幾天」可以實行政策 ，避免出現像是義大利的大爆發。新冠肺炎目前在義大利已造成超過460人死亡。 因應疫情，英國目前有數項大型活動已經宣布取消 ，包括英國最大的書展之一倫敦書展、愛爾蘭都柏林的 聖派翠克節遊行，六國橄欖球錦標賽（Six Nations Championship）的多場比賽也宣布延期。