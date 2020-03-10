鹿草衛生所販售口罩遭批「好大官威」　3/11起每天定時賣3小時

▲嘉義縣長翁章梁召開防疫會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉衛生所日前販售口罩，由於數量過多遭林姓民眾上網反映「好大官威好大口氣」，而且每日僅2小時販賣口罩非常不便，縣長翁章梁指示3/11起，18鄉鎮市衛生所每天3小時提供口罩販售服務，周一到周五下午2點到5點，避開上午門診時段，降低感染風險；六日則是上午9點到12點。嘉義縣固定時段販賣，讓鄉親能順利買到。

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▲鹿草鄉衛生所日前規範口罩販售時間兩小時，存量高達千餘片遭民眾質疑。（圖／翻攝嘉義鹿草鄉臉書）

翁章梁表示，鹿草衛生所口罩限時販售應是單一事件，經調查，應是衛生所工作人員與民眾溝通不良導致，他已指示衛生局，民眾若是在非規定時間要買口罩，應有耐心與其溝通，避免產生誤會。

嘉義縣政府召開第6次防疫應變會議，請到嘉義航空站及高雄港務分公司布袋管理處，進行機場與港埠檢疫整備報告；同時，縣府也要求需提送應變計畫到衛生局備查，強化港埠防疫應變措施。此外，縣府為提升在衛生所購買口罩的便利性，訂定18處衛生所統一時段天天販售；且也完成收治場所及防疫旅館的地點選定。



臺灣共有45案確診，嘉義縣通報145例，其中144例排除，1人檢驗中，目前並無確診病例。為落實港埠入境防疫，9日邀請嘉義航空站及高雄港務分公司布袋管理處，進行檢疫整備報告。翁章梁指出，陸海空都要謹慎嚴守，並且針對高鐵接送旅客的小黃司機，應一併強化防疫觀念及措施。



會議中也決議出，嘉義縣已擇定收治場所一處可提供33間套房，及防疫旅館一處，以作為旅客檢疫收容使用。衛生局表示，三級旅遊警示國家，中、港澳、韓國、伊朗、義大利；二級也擴及日本、新加坡、法國、德國、西班牙；一級泰國。民眾若有到以上地區返台的國人，應依疫情指揮中心規定，落實居家檢疫規定，保護自己也保護他人。