台鐵南港站設紅外線熱顯像儀！雙測發燒者「隔離、送醫、退票免手續費」

▲台鐵南港站防疫升級。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，為有效防堵疫情，各大眾運輸場站均已規劃裝設紅外線測溫儀，繼高鐵桃園站4日裝設測溫儀後，台鐵局今日宣佈，將於今（10）日於南港站裝設紅外線熱顯像儀，只要量測到體溫超過37.5度者，就會再以額溫槍複測，發燒旅客先行隔離並通報醫療單位。針對發燒旅客退票，雙鐵均不扣手續費。

台鐵局表示，預定3月底前於旅運量較大之基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批、共32台紅外線熱顯像儀，進一步提升防疫準備。

請繼續往下閱讀...

台鐵局規劃，將於台北站加裝4台，基隆、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、花蓮、台東等站各加裝2台。台鐵局長張政源日前表示，只要量測到37.5度者，會再以額溫槍重複量測，依然有發燒狀況就先將旅客隔離，並通報醫療單位、詢問旅客個人旅遊史。

▲台鐵南港站增設紅外線熱顯像儀。（圖／台鐵提供）

高鐵公司表示，4日已在桃園站進行測試的2台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加10台，4月底再到貨12台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能、確保旅客健康安全。

高鐵公司指出，只要量測到37.5度者，會再以額溫槍測量一次，若仍發燒則勸導旅客返家或協助就醫，退票免手續費可全額退費，另12台在清明連假前夕即可完成安裝，除已完成安裝之桃園站，其餘10台將優先安裝在台北、台中、左營三站。

另外高公局長趙興華表示，國道15個服務區約需要裝設34台紅外線測溫儀，預計月底前交貨18台，4月中可全數到位。

▲高鐵桃園站4日已裝設紅外線測溫儀。（圖／高鐵提供）