11歲男孩「沒戴口罩」失蹤5天！單親爸快急瘋了　離家出走原因曝光

▲朱先生著急地報警。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市一名朱姓男子報警稱，11歲的兒子離家出走，親戚、同學家找遍了也不見蹤影。更讓他擔心的是，孩子出走時口罩也沒戴，恐怕面臨感染新冠病毒的風險，所幸在失蹤5天後找到人。

《江蘇新聞》報導，家住常熟市的朱先生報警時表示，11歲的兒子是在他上班期間離家出走的，已經兩天沒有回家，離開時除了穿一件黑色羽絨服外，孩子隨身沒有攜帶任何東西。

在了解男孩的相關樣貌特徵後，警方隨即展開尋找。一組人以朱先生的家為中心，向四周的公園、河流、學校、車站等地進行搜尋；另一組人則調取監視器，尋找孩子的蹤影。

▼監視器拍下男童在街上騎著一輛電瓶三輪車。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

▼監視器拍下男童在街上亂晃。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

民警很快就通過監視器發現，小男孩從家離開時，騎上了一輛電瓶三輪車，隨後就在街上漫無目的遊蕩；不過，跟隨他的行走軌跡一路來到江夏路時，人就不見了。眼看著天色已晚，男童又沒戴口罩，在路上行走會非常危險，救援人員的心也揪了起來，立刻安排警力進一步擴大搜尋範圍。

在孩子失聯5天後，終於傳來了好消息。巡邏民警在當天中午巡邏時，發現了男孩騎的三輪車，而上午他們路過時，車還不在這裡；男孩可能是剛騎車來到這裡，應該就在附近，經過一番尋找，發現一群正在玩的小朋友，其中一人體貌特徵符合朱先生的兒子。

聞訊趕來的朱先生一眼就認出了，其中一個就是自己的兒子。這大冷天的，小男孩為什麼要離家出走呢？原來朱先生已經離婚多年，兒子平時就跟著他一起居住，但他平時工作繁忙，對男孩疏於管理，兩人時常鬧彆扭。

新冠肺炎疫情期間，小男孩長期被困在家中，感到無聊就趁父親上班跑了出去，當天玩到比較晚，就在朋友家住了一晚；因沒和家裡打招呼，害怕回去被父親懲罰，就一直不敢回去，在外躲了好幾天。警方對男孩進行勸導，同時對朱先生進行思想教育。

▼警方在一群小朋友中發現朱先生的兒子。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

▼警方對男孩進行勸導。（圖／翻攝《江蘇新聞》）