快訊／新冠肺炎再添2例！院內感染退休婦家人染疫　累積確診47例

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內第46、47例COVID-19(武漢肺炎)確定病例，案46(北部20多歲男性)為案34及案41家人；案47為荷蘭境外移入個案(南部30多歲男性)。

▲陳時中說明疫情最新情況，資料照。（圖／記者張榮恩攝）

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，案46近期無出國史，與案34、案41同住，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家居家隔離。案46 於3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46 表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房並進行第三次採檢，於今日確診。針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、386人陰性、其餘檢驗中。

指揮中心指出，案47於3月2日至3月5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。依案47發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案47在荷蘭當地之行程，並持續追蹤與案47同機旅客、親友及職場、就醫接觸者之健康情形。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。