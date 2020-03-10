3/11起居家檢疫返家「不得搭大眾運輸」　違反最高可處100萬

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



記者洪巧藍／台北報導

居家檢疫者若返家路途遙遠，交通部4日已經開始實施機場防疫車隊接送，中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，從11日開始居家檢疫者不得搭乘大眾運輸工具，優先由親友接送、自行駕車，其它僅限搭乘防疫車隊，或者自行安排專用小客車，違法最高可處100萬罰款。

交通部次長祁文中表示，居家檢疫者從機場返家，從3/4開始由防疫車隊提供服務，使用情形從第一天24%~ 到9日為止已經有39%，從明天開始居家簡易通知書，上面會有明確的說明，居家檢疫者優先由親友接送或自行駕車，其它僅限搭乘防疫車隊，或者自行安排專用小客車。

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祁文中表示，若違反居家檢疫通知書上所寫的，有搭乘大眾運輸情形，會罰10萬到100萬的罰額，如果返家方式和填寫不符，依法可處分1萬到15萬罰鍰。

祁文中補充，如果返家方式臨時變更也可以到防疫車隊作變更，居家簡易者若返鄉過程有用餐需要，個國際機場有輕食跟簡餐，若到簡易車隊服務處也有簡易簡餐的服務，希望居家簡易者搭乘車隊能直接返家檢疫。

▲▼防疫車隊3/4上路，明天起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具，最高處百萬罰鍰。（圖／指揮中心提供）

▲▼防疫車隊3/4上路，明天起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具，最高處百萬罰鍰。（圖／指揮中心提供）