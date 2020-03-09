「我只要錢，不要輕舉妄動」　失業男持刀強盜檳榔攤下場慘

▲桃園市沈姓男子前年底才出獄，待業中缺錢花用去年10月持尖刀強盜檳榔攤後逃逸，圖為落網後起出剩餘贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中的桃園市沈姓男子去年10月間疑缺錢花用，竟手持尖刀在龜山區某檳榔攤前威嚇王姓檳榔西施「我只要錢，不要輕舉妄動」，旋即搜括收銀機內7千元與2包香菸後迅速逃離，王姓檳榔西施以簡訊向朋友呼救報警處理，警方在4小時內策動沈男主動到案與起出身上3千餘元贓款等證物；桃檢9日偵結，依加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，41歲的沈姓男子2017年曾因毒品案入監服刑，隔年9月底出獄，待業賦閒在家，去年10月4日下午2時許，手持25公分長尖刀在龜山區文化二路上的檳榔攤，以刀尖指向王姓檳榔西施喝令「我只要錢，不要輕舉妄動」令其不敢抗拒，任期在店內搜括收銀機7千元現金、香菸2包，得手後隨即逃離。

王女被搶後以簡訊向友人求助，警方據報後在檳榔攤內搜出沈男曾喝過的飲料罐與香菸上指紋等證物送交刑事局採證，桃園市警局龜山分局隨後查出是沈男涉案，當日下午6時許策動沈男出面到案，起出剩餘3661元贓款與香菸等證物。

沈男到案後坦承犯行，也承認曾說「我只要錢，不要輕舉妄動」等語，檢方在警方提供檳榔攤監視器翻拍畫面與證人指證下，桃檢偵結將沈男依加重強盜罪嫌提起公訴。

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