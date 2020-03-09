香港連3月爆出炸彈案　警搜2.6頓化學原料+3土製炸彈藏大樓

▲聖誕節香港各地仍持續發生反送中行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港警方在8日攜手有組織罪案及三合會調查科（O記），突襲包括大埔、油塘、大角咀等22個地點，搜獲大量的炸彈半成品，還有可製作炸藥原料的化學材料，最後逮捕12名男子和5名女子，由於1月底至2月初才發生一連串的炸彈案，港警對此案不敢大意。

港警在7日晚間11點至8日凌晨1點展開突襲，在一棟商業大樓內搜獲3個土製炸彈的半成品，每個炸彈都有1.5公斤的炸藥，還有3個未連接的爆炸裝置，如果一起引爆殺傷力不可小覷。另外在另一個地點搜獲2.6噸的化學藥品，當中含有用於製作煙火的火藥，以及硫磺、鎂粉、鈉等土製炸彈的原物料。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，這群歹徒應該是屬於同一個犯罪集團，年齡介於21至53歲，目前還有在逃人士，由於炸彈搜獲的地點位於商業大樓內，對住戶具有相當大的危害，尤其又是半成品狀態相對不穩定，只要遇到熱源就很容易爆炸。

香港在2019年因為反送中事件鬧得沸沸揚揚，數次搜獲土製炸彈及汽油彈的蹤跡，今年1月27、28日和2月2日，又分別在明愛醫院廁所、深圳灣口岸垃圾桶和羅湖火車站月台發生炸彈爆炸案。

香港爆炸品處理課（EOD）高級主任司馬偉德指出，過去數個月內，常見到犯罪團體使用包括TATP（三過氧化三丙酮）、HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）、ANFO（硝油炸彈）等製作土製炸彈，也是被全世界的恐怖分子廣為使用，「出於政治或其他目的，使用搖控裝置、炸藥，以及大量可用於製作更多炸藥的化學品，是罔顧人民安全。」

香港警務處處長鄧炳強也提醒，社會須提防本地恐怖主義，「杜絕極端行為既是警方責任，也是社會及政府共有的責任。」