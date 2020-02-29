香港跑馬地挖到「戰時炸彈」　長度1.5公尺…警封路撤人拆彈

▲「戰時炸彈」長度達1.5公尺，警方高規格處理。（圖／香港01／陳諾希攝）



圖文／香港01

跑馬地建築工地發現懷疑戰時炸彈！今早（29日）11時半，有人報案指工地發現疑似戰時炸彈，長度約1.5米，爆炸品處理課（EOD）其後到場調查，預計稍後將會封路拆彈。

今早跑馬地厚德里錫克廟重建工地，一名職員報案指懷疑發現炸彈，警方接報後到場，EOD到場調查，目前案件仍在處理中。

▼EOD人員在炸彈上方架設支架，相信是用於處理炸彈。（圖／香港01／余睿菁攝）



現場可見，該個懷疑戰時炸彈位於工地位置，警方預計將於下午3時半封路拆彈，包括黃泥涌道至堅尼地道，以及司徒拔道，而工地旁的英皇駿景酒店亦將進行疏散，預計過程將需10至20小時。多名軍裝警員協助搬運沙包，並以沙包包圍炸彈，以減緩引爆時對周遭環境的影響，EOD人員則在炸彈上方架設處理炸彈用裝置。

香港運輸署表示，因應上址建築工地發現疑似爆炸品，黃泥涌道往灣仔方向近香港灣仔帝盛酒店的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

至下午3時許，工地附近一間醫療中心已關閉，警方向錫克廟內聚會人士表示，由於發現炸彈，故所有人需於下午4時前離開，有人表示裡面尚有不少人在內，未有離開。

租住於英皇駿景酒店的陳先生表示，因從外地回港，因此到英皇駿景酒店自我隔離14日，今午被通知工地有炸彈，因此會先轉到暫住帝盛酒店，待事件結束再重返英皇駿景酒店。

另外，灣仔公園的部份出入口亦因應事件而臨時關閉。

▲發現炸彈的工地已經被封鎖。（圖／香港01／陳諾希攝）

