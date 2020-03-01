831「屍殺列車」事件半周年又起衝突　示威者丟汽油彈燒路障...警灑胡椒水

▲昨晚港警臉書直播衝突現場。（影／翻攝自臉書／香港警察 Hong Kong Police）

實習記者崔子柔／綜合報導

香港去年8月31日發生港警無差別攻擊民眾的「太子站事件」，事情過去半年，2月29日有大批民眾到太子站外獻花紀念，卻又爆發警民衝突，示威者向彌敦道路障投擲汽油彈，警方發射催淚彈驅散。

綜合《香港01》、《文匯報》等港媒報導，有民眾發起29日在太子站進行悼念活動，有警員不斷清掃現場的鮮花，並廣播「獻花有機會被罰款1500元」。

示威者在晚上8時左右開始焚燒堆在太子站口的路障，警方便舉起藍旗，要求聚集人士散去，並噴灑胡椒噴霧，其中有記者被擊中，民眾立即撐起雨傘對抗。隨後有示威者在彌敦道和亞皆老街交界投擲汽油彈，警方表示，已用最低所需武力進行驅散及拘捕。

▲港警驅散示威群眾。（圖／路透）

晚間10時左右再度傳出示威者在彌敦道、山東街交界處設路障縱火，警方隨後在彌敦道、豉油街交界施放催淚彈，便登上警車離去。

▲示威者設路障焚燒。（圖／路透）

去年8月31日為大陸全國人民代表大會關於香港普舉辦法的「831決定」5週年，當時正為反送中運動期間，香港民間人權陣線聯盟（民陣）發起「831遊行」，遭警方發出反對通知書而取消，不過當天仍有大批市民聚集在港島區，最後演變成嚴重的警民衝突，示威者和市民在太子站的地鐵車廂內遭警方追捕、毆打，整起事件被港人形容是「屍殺列車」。

▼太子站又發生警民衝突。（圖／路透）