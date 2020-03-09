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數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人

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▲▼數百港人悼念周梓樂,港警驅趕逮捕。（圖／路透社）

▲香港民眾悼念周梓樂。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港22歲大學生周梓樂去年11月在反修例示威中墜樓身亡，為了悼念他，8日晚間有數百名香港民眾在將軍澳集結，但悼念活動才進行到一半，就有大批防暴警察到場趕人，雙方並發生衝突，最終有41人被逮，現場也發現汽油彈、玻璃瓶、磚頭等物。

3月8日為周梓樂的生日，為了悼念他，數百名香港民眾在觀塘、將軍澳（周梓樂墜樓處）舉行悼念活動，現場許多人都準備了鮮花與蠟燭，一同高唱聖歌，還有人拿著「周梓樂沉冤待雪」的標語，並在晚間8點9分全場肅立默哀。

▲▼數百港人悼念周梓樂,港警驅趕逮捕。（圖／路透社）

默哀到一半，現場出現大批防暴警察，並有民眾開始與警察發生爭執，遭壓制在地，警察隨後也亮出藍旗，警告民眾離場，開始進行截查，要求民眾排隊接受盤查，沒有可疑的人才能離開。

由於陸續有民眾被警方逮捕，現場開始爆發衝突，有多名黑衣人被警方制服，還有許多民眾靜坐在地上不願離開，9日凌晨1點多，有41人被警方押上巴士帶走。

▲▼數百港人悼念周梓樂,港警驅趕逮捕。（圖／路透社）

對此，港警晚間表示，網上有人鼓吹入夜後於將軍澳尚德邨一帶集結示威，由於過往在該處進行的示威中，曾經有人從停車場及附近的高處向地面投擲雜物，警方遂於相關地點進行巡邏，預防有不法分子趁機犯事。

港警指出，至晚上近七時，在尚德邨停車場內的角落及梯間位置，檢獲汽油彈、玻璃瓶、打火機、一批磚頭、雨傘及頭盔等物品，不排除有人企圖在晚上的示威活動中使用相關物品，因此全力調查案件，「嚴厲譴責不法分子製造並於民居附近存放汽油彈等危險品，嚴重威脅市民人身安全。」

▼港警發現汽油彈、磚頭等物。（圖／香港警察）

▲▼數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人。（圖／香港警察）

▲▼數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人。（圖／香港警察）

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