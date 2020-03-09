陸委會職權矮國台辦一等　陳柏惟建議外交部：成立中國司

▲陳柏惟質詢吳釗燮。（圖／翻攝立法院直播）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟9日在外交國防委員會質詢時提到，兩岸交流對口不平等，建議外交部長吳釗燮應成立「中國司」，反制中國以及國台辦。

陳柏惟提到，2018年時，林昶佐立委質詢時就要求，陸委會可不可以放在外交部，但卻得到回應，如果陸委會要放外交部，那國台辦要放在國防部嗎？

陳柏惟認為，台灣政府機關對中國的窗口是不公平的，他們有國台辦、國僑辦，我們是陸委會、僑委會，但是他們國台辦隸屬於統戰部，職權包含對台宣傳的功能，但我們的陸委會只有交流、交流、再交流的功能。所以新冠肺炎爆發時，陸委會只剩一個功能，就是想辦法接人回來。

但是，陳柏惟指出，外交部有各種司，例如東亞司等等，他們的職權包含，涉外政治、軍事、安全、通商、經濟、財政、文化、國際組織參與公眾外交及其他涉外事務之統何的規畫協調監督，以上職權陸委會卻沒有。

因此，陳柏惟建議吳釗燮，在外交部下成立一個「中國司」，把香港、澳門都放在這個司裡，台灣涉中單位應具備充分職權反制中國國台辦。

吳釗燮則表示，「可以討論，超出我的職權」；陳柏惟舉例，每每中國對台挑釁時陸委會只會說好話，必須透過總統回應，像是去年中國國家主席習進平發表對台談話，蔡英文做出回應這是平等的，但是後來國台辦又開嗆，一樣是總統回應，對台灣來說有貶低的感覺。

吳釗燮表示，認同委員的看法，但過去三年多外交部對外的發言也很強，只要中國在國際上對台灣有打壓，「我們也不會放過中國，過去外交部陸委會對外的發言，希望委員可以放心。」

至於，要如何讓台灣跟中國關係變得比較正常？吳釗燮說，「我是處理涉外外交事務，這個問題讓陸委會回答比較好。」

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