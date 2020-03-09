　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會職權矮國台辦一等　陳柏惟建議外交部：成立中國司

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳柏惟質詢吳釗燮。（圖／翻攝立法院直播）

▲陳柏惟質詢吳釗燮。（圖／翻攝立法院直播）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟9日在外交國防委員會質詢時提到，兩岸交流對口不平等，建議外交部長吳釗燮應成立「中國司」，反制中國以及國台辦。

陳柏惟提到，2018年時，林昶佐立委質詢時就要求，陸委會可不可以放在外交部，但卻得到回應，如果陸委會要放外交部，那國台辦要放在國防部嗎？

陳柏惟認為，台灣政府機關對中國的窗口是不公平的，他們有國台辦、國僑辦，我們是陸委會、僑委會，但是他們國台辦隸屬於統戰部，職權包含對台宣傳的功能，但我們的陸委會只有交流、交流、再交流的功能。所以新冠肺炎爆發時，陸委會只剩一個功能，就是想辦法接人回來。

但是，陳柏惟指出，外交部有各種司，例如東亞司等等，他們的職權包含，涉外政治、軍事、安全、通商、經濟、財政、文化、國際組織參與公眾外交及其他涉外事務之統何的規畫協調監督，以上職權陸委會卻沒有。

因此，陳柏惟建議吳釗燮，在外交部下成立一個「中國司」，把香港、澳門都放在這個司裡，台灣涉中單位應具備充分職權反制中國國台辦。

吳釗燮則表示，「可以討論，超出我的職權」；陳柏惟舉例，每每中國對台挑釁時陸委會只會說好話，必須透過總統回應，像是去年中國國家主席習進平發表對台談話，蔡英文做出回應這是平等的，但是後來國台辦又開嗆，一樣是總統回應，對台灣來說有貶低的感覺。

吳釗燮表示，認同委員的看法，但過去三年多外交部對外的發言也很強，只要中國在國際上對台灣有打壓，「我們也不會放過中國，過去外交部陸委會對外的發言，希望委員可以放心。」

至於，要如何讓台灣跟中國關係變得比較正常？吳釗燮說，「我是處理涉外外交事務，這個問題讓陸委會回答比較好。」

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
口罩產能下周「每天超過1千萬片」　實名制2.0明公布詳細內容
太妍過31歲生日　父親當天心肌梗塞過世
口罩實名制2.0「確定可網路訂購」　陳時中證實：不一定只有超
LIVE／「口罩實名制2.0」網購超商取貨　指揮中心說明詳細
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委凍結8成防疫預算…挨酸「社區做口罩能防疫？」　網聲援：專門扯後腿

「口罩國家隊」本週將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結防疫

陸委會職權矮國台辦一等　陳柏惟建議外交部：成立中國司

欲凍結8成紓困預算挨轟　提案藍委澄清：目的是要凸顯預算倉促上路

總統聯訪「烤肉架」消失了　蔡英文拚防疫：麥克風最接近嘴巴

清明連假將至　徐國勇：鼓勵線上祭祖、掃墓

藍委提案凍結紓困預算480億　連署人數不足未成案

防疫優先！南投縣府人員禁出國　林明溱：不用給假單，我不會准

江啟臣接國民黨主席後的難題　30年資深黨工曝：募款和論述

口罩2.0拍板：網路購買、超商取貨　今做壓力測試...物流系統變更還需1週

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

藍委凍結8成防疫預算…挨酸「社區做口罩能防疫？」　網聲援：專門扯後腿

「口罩國家隊」本週將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結防疫

陸委會職權矮國台辦一等　陳柏惟建議外交部：成立中國司

欲凍結8成紓困預算挨轟　提案藍委澄清：目的是要凸顯預算倉促上路

總統聯訪「烤肉架」消失了　蔡英文拚防疫：麥克風最接近嘴巴

清明連假將至　徐國勇：鼓勵線上祭祖、掃墓

藍委提案凍結紓困預算480億　連署人數不足未成案

防疫優先！南投縣府人員禁出國　林明溱：不用給假單，我不會准

江啟臣接國民黨主席後的難題　30年資深黨工曝：募款和論述

口罩2.0拍板：網路購買、超商取貨　今做壓力測試...物流系統變更還需1週

台酒噴頭式家庭號防疫酒精周四上架　售價100元

阿聯酋航空免費改票！出發日「可延11個月」　下半年機票2萬有找

熱門餐點天天85折！FRIDAYS 55週年再加碼沙朗牛排買一送一

口罩實名制2.0可網購　指揮中心：目前規劃「自行負擔運費」

20年前超流行！他問裝潢「沒做和室」會後悔？　網嫌爆：又醜又廢

高通台灣創新中心揭幕　加持在地新創團隊

上百斤食物到1公克都有！動物園「客製化」餐車　減少11280個塑膠袋　

realme Buds Air亮相　售價1,799元、三色可選

歐洲新冠肺炎大流行！世界衛生大會還要去？　陳時中：他們自身難保

薛瑞福「2049計畫」受我贊助　專家看台美：勿過度押寶特定對象

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

政治熱門新聞

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

口罩2.0拍板：網路購買、超商取貨　物流系統變更還需1週

孫大千酸罷韓　成為一件世紀大笑話

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳：主要歸功於他們

陳超明道歉　反嗆網友看顏色批評

罷韓團體9點直播　送件40萬連署書

陳超明被罵爆　但真是推口罩套製作

韓國瑜選前孵雞蛋！何庭歡直播曝真實近況

新北女議員驚傳罹癌　付不出百萬醫藥費　

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

關指部爆「營內吸毒」　六軍團火速汰除

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

罷韓40萬份連署書送抵選委會

更多熱門

相關新聞

影／6分鐘還原陳超明硬拗「口罩套」　加碼推薦陳時中買「無人消毒機」

影／6分鐘還原陳超明硬拗「口罩套」　加碼推薦陳時中買「無人消毒機」

國民黨立委陳超明5日質詢衛福部長陳時中時提議，可以發動社區發展協會一起做口罩，並由政府提供原料，解決口罩供不應求的問題。這樣的說法引起討論，陳超明事後在臉書解釋，原意是要推廣製作「口罩套」，不過還原當時質詢內容，陳超明似乎就是要推動社區發展協會做口罩，甚至還推薦陳時中買無人消毒機，同時要求政府要研發。

林志嘉：若2位立法委員確診隔離就關閉院區

林志嘉：若2位立法委員確診隔離就關閉院區

蘇揆盼新冠肺炎快篩4/1上路！中研院：無法保證

蘇揆盼新冠肺炎快篩4/1上路！中研院：無法保證

王金平祝福江啟臣：兩岸論述改造好好發揮整合

王金平祝福江啟臣：兩岸論述改造好好發揮整合

新冠病毒可在車廂內傳播4.5公尺

新冠病毒可在車廂內傳播4.5公尺

關鍵字：

陳柏惟外交部吳釗燮國防部立法院中國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面