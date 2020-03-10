獲聘立法院顧問挨批酬庸　洪慈庸：用時間證明能把工作做好

▲立法院長顧問洪慈庸報到。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，日前獲立法院長游錫堃的邀約，將出任立法院機要顧問一職。洪慈庸10日上午赴立法院報到，她表示自己是用最戒慎恐懼、最謹慎的心情來面對新的工作，也非常感謝游錫堃願意給她機會增加立法院歷練，現在最重要的工作就是把院長希望自己協助的工作做好，「這是我目前最重要的任務」。

洪慈庸年初角逐台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委連任失敗，上月經游錫堃獲聘立法院長機要秘書一職，引發外界一片譁然，儘管外界以「洪酬庸」來譏諷洪慈庸重返立院，不過游錫堃日前受訪時仍強調，機要缺不算酬庸。

洪慈庸10日上午現身立法院報到，她受訪時表示，立法院是國家最高的民意機關，不管是用什麼身份來到這裡，自己都是用最戒慎恐懼、最謹慎的心情來面對新的工作，所以今天早上八點左右就抵達立法院，也非常感謝游錫堃願意給她機會增加立法院歷練，現在最重要的工作就是把院長希望自己協助的工作做好，「這是我目前最重要的任務」。

有關外界批評聲不斷，洪慈庸表示謝謝大家的批評跟指教，現在最重要的事情是未來能不能好好把工作做好，希望大家能夠給她時間來證明能把工作做好。她認為，台灣是民主自由、擁有多元聲音的社會，因此尊重各界的聲音，現在對自己最大的勉勵就是好好把工作做好，證明給大家看。

至於未來會朝哪些方向努力撕下「酬庸」標籤，洪慈庸則說，這個工作有很大的部分在於協助院長，不管是對外的溝通、在院內的議事協調等，她都會盡可能地去協助，讓大家看到自己的表現。

洪慈庸表示，謝謝大家的指教與建議，這個社會就是這麼多元，非常高興台灣是這樣民主自由的國家，外界的聲音她都會細心、謙卑地聆聽，對於能不能把工作做好才是現在重點，怎麼樣去證明她也會認真去努力。

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