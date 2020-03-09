疫情還在持續...東北又爆「A型肝炎」流行　官方證實：發病率提高！

▲大陸企業發通知提醒員工小心A肝。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情才逐漸趨緩，現在又傳出東北爆發了「A型肝炎（大陸稱甲型肝炎）」，有知名大型醫藥公司發通知提醒員工，除了預防新冠病毒，也要預防A肝。目前大陸官方也回應，證實確實有A肝病例。

根據「每日經濟新聞」報導，一張「九州通（錦州）醫藥有限公司」的公告從7日開始在網路上流傳，內容中指出「近期，大連和丹東地區因食用海產品而引起甲肝流行病爆發。因此，目前我們在預防新型冠狀病毒的同時，也要預防甲肝感染。請公司員工及家屬暫時不要食用海鮮產品，全面做好個人防護，望大家一定要高度重視」。

公告落款日期為3月6日，之後九州通的工作人員證實該《通知》是真實的。而大連疾控中心工作人員回應，大連確實出現了A肝病例，目前在散發狀態，還沒有到集中爆發狀態，如果有出現集中爆發一定會發出預警通知，建議近期吃海鮮要煮熟，不要生吃。

這名工作人員也指出，A肝本來就是一種流行病，截至目前的資料顯示，發病率比去年同期的比例大概高1.2%—1.4%，企業內部發指導性通知是可以的，但建議要以疾控中心的官方消息為準。

據瞭解，A型肝炎是由A肝病毒引起的，以肝臟炎症病變為主的傳染病，主要通過糞口途徑傳播，臨床表現主要為疲乏、食欲減退、肝腫大、肝功能異常等，部分病例出現黃疸。