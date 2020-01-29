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山東直達東北！斥資3000億人幣煙大海底隧道　上報發改委審批

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印度第一條「水下高鐵」　將穿越長達21公里海底隧道！（圖／campuslive24.com）

▲大陸將建設環渤海灣的海底隧道。（示意圖／campuslive24.com）

記者陳政錄／綜合報導

全長123公里的「渤海海峽跨海通道（煙大海底隧道）」，作為連接山東煙台到遼寧大連的超級工程，今年將有新進展。該隧道在去年被納入環渤海地區的中長期發展規劃後，中國科學院院士孫鈞表示，課題組已完成通道方案，並上報發改委審批。

也就是說，若於2020年審批通過，大陸將開工建設這條「全球最長」的海底隧道，123公里更是港珠澳大橋的兩倍以上，預計耗資3000億元人民幣，將原本山東煙台、遼寧大連陸路6小時以上的耗時，一口氣縮短到40分鐘，對打造大陸環渤海的一體化建設，有指標性的戰略意義。

煙台至大連海底隧道（煙大海底隧道）施工方案出爐。（圖／翻攝自大陸岩土網）

▲煙台至大連海底隧道（煙大海底隧道）施工方案出爐。（圖／翻攝自大陸岩土網）

據了解，該構想在1992年提出後，2011年跨海通道的建設項目，正式被國務院提升為國家戰略，並在2012年起，由交通部、發改委等展開研究，表明「通道建設是非常必要的，技術上也是可行的。」

因此在兩地多年研議後，於2018年、2019年列入山東交通網中長期發展規劃、《環渤海地區合作發展綱要》等，中國科學院院士孫鈞說，渤海灣跨海通道的內部研究已到關鍵節點，課題組已完成通道方案的戰略性規劃研究報告，並已上報國家發改委審批，初步估算項目資金3000億元人民幣。

2019年，兩地已先期展開蓬長跨海試驗工程，借鑑杭州灣大橋、港珠澳大橋經驗，設計世界上第一個真空管道運營線、第一個跨海真空管道線、第一個水下橋，也是第一個速度突破時速60公里的地面交通線。

具體完成時間表上，該通道可能最快在2025年完工。根據山東省綜合交通網中長期發展規劃(2018-2035年)》，山東省將重點推進濟青、魯南、北部沿海、京九、京滬高鐵二通道、濱臨、東部沿海通道鐵路項目，爭取在建和新開工高鐵建設里程3300公里。到2025年，積極推動渤海海峽跨海通道規劃建設，盡快打通高鐵通道「主動脈」。目前已經將煙大隧道原來的「北隧道，南大橋」方案否決，最終確定建全封閉的鐵路海底隧道。

據了解，該隧道將採用2+1深埋式全隧道方案，兩條主隧道加一條服務隧道，全長123公里，設計最高時速為250公里，運行時速可達220公里，從煙台到大連最多只需40分鐘。

清華大學教授羅永章指出，煙台蓬萊到大連旅順直線距離約106公里，而陸上交通多繞行1500公里以上，乘船需要6-8個小時，且每年有1個多月因風浪不能通航。

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