快訊／杜特蒂簽行政命令　宣布菲律賓進入公衛緊急狀態

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓總統府發言人9日證實,因新冠肺炎(COVID-19)疫情,總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)稍早已簽署行政命令,宣布菲律賓進入公衛緊急狀態。

菲律賓衛生部助理部長韋爾吉雷(Maria Rosario Vergeire)稍早表示,一旦正式進入公衛緊急狀態,若新冠肺炎疑似病例拒絕接受隔離,將面臨相關懲處,「那些拒絕接受檢疫(的人們),已經無權再這麼做,會有相應的懲處措施及應對程序。公衛緊急狀態將給予政府更大的職權。」

截至8日晚間,菲律賓衛生部表示,境內再新增4病例,分別是2名菲律賓人、1名台灣男性及1名美國男性。根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)最新統計,菲律賓累計確診人數為10人。

JUST IN: Executive Order na nagdedeklara ng state of public health emergency, napirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte —Presidential spokesperson Salvador Panelo https://t.co/HHOy7zaafm pic.twitter.com/oUfFLrSr7G