快訊／杜特蒂簽行政命令　宣布菲律賓進入公衛緊急狀態

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓總統府發言人9日證實，因新冠肺炎（COVID-19）疫情，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）稍早已簽署行政命令，宣布菲律賓進入公衛緊急狀態。

菲律賓衛生部助理部長韋爾吉雷（Maria Rosario Vergeire）稍早表示，一旦正式進入公衛緊急狀態，若新冠肺炎疑似病例拒絕接受隔離，將面臨相關懲處，「那些拒絕接受檢疫（的人們），已經無權再這麼做，會有相應的懲處措施及應對程序。公衛緊急狀態將給予政府更大的職權。」

截至8日晚間，菲律賓衛生部表示，境內再新增4病例，分別是2名菲律賓人、1名台灣男性及1名美國男性。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，菲律賓累計確診人數為10人。

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