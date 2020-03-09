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「至尊公主號」9日停靠奧克蘭港　加州州長曝2關鍵原因：可迅速轉移旅客

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▲▼ 至尊公主號,Grand Princess。（圖／路透）

▲「至尊公主號」正開往奧克蘭港。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，基於奧克蘭機場允許船上的外國旅客，在未接觸其他旅客的情況下登機返回各國，並鄰近特維斯空軍基地等原因，選定奧克蘭港（Oakland）作為郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）停靠港口。

CNN報導，「至尊公主號」船上已有21例確診，日前包括船組員3553人在加州外海進行船上隔離監察，8日由奧克蘭市長沙芙（Libby Schaaf）宣布，聯邦政府已經選定奧克蘭港作為郵輪停靠港口，船長也證實此消息。

為什麼選定美國第5大貨櫃港作為「隔離港」？紐森表示，由於加拿大等國已經在聯繫包機送回船上公民，奧克蘭機場可以作為起降機場，「這些包機州政府部門處理，會和其他旅客完全錯開。」

▲▼直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

▲▼美國民部隊日前派出直升機空頭檢測包，結果出爐21人確診；CDC隨後登船檢測。（圖／路透）

▲▼CDC人員登上至尊公主號。（圖／路透）

此前美國政府從「鑽石公主號」包機撤回公民，選擇特維斯空軍基地（Travis Air Force Base）作為隔離點，紐森指出，奧克蘭港口北側距離基地只有50英里（80.4公里），也是其中原因，「奧克蘭的特殊位置，可以迅速轉移被隔離的旅客。」

由於奧克蘭種族衝突相當嚴重，港口被選定作為隔離點，難免會被非裔美國人族群懷疑是政府另一次的差別待遇；沙芙也在記者會上安撫民心，向奧克蘭民眾保證他們很安全，政府會不斷更新最新情況，「這裡沒有人會被隔離」。

郵輪將在美國時間周一（9日）駛抵奧克蘭港，整個隔離程序預計持續2到3周。

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