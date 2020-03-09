現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

▲台大公共衛生學院學者專家今召開新冠肺炎最新說明會。（圖／翻攝YouTube）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，全球累積確診人數已破10萬人。針對疫情最新走向，台大公共衛生學院學者專家今（9）日上午召開最新說明會指出，相較2003年SARS大爆發時，台灣目前防疫僅在整個新興傳染病疫情發展的初期階段，若以該歷史作研判，可預期接下來的將發生的社區傳染才是防疫艱困期，呼籲政府應加強做好社區防疫工作，尤其是醫院以及長期照護機構更是防疫重點。

台大公共衛生學院今上午10時召開抗新冠肺炎（COVID-19）最新說明會，會中指出，若以2003年發生的SARS疫情發展期程經驗來看新冠肺炎疫情未來走向，台灣目前防疫只在疫情發展的初期階段，SARS3月13日從首例確診個案到4月23日和平醫院感染經過41天，至4月27日止有49確診案、1人死亡，而新冠肺炎自1月21日發現首例確診案，至3月5日醫院音樂廳醫院感染經過44天，截至3月7止共有45確診案、1人死亡。

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故以此對照研判，台大公共衛生學院指出，可預期接下來即將到來的社區傳染才是防疫的艱困期，其中，特別是醫院和長期照護機構防疫更是重點之一。對此，院長詹長權補充說明，由於新冠肺炎與SARS疫情發展時間以及確診人數都是非常相似，而SARS到後期有大規模傳染以及院內感染等，雖台灣有此經驗後，於新冠肺炎防疫做得比較有辦法且有步驟，但仍呼籲「一個跡象來了應該做好社區防疫，不該只作邊境管制。」