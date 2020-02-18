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高雄鳳山、小港等4區快儲水！9萬戶14小時「大停水」時間出爐

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▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／記者許力方攝）
▲高雄鳳山、 小港等4區21日停水。（圖／記者許力方攝）

記者陳致平／高雄報導

高雄鳳山、小港區等4區將大停水！台水公司為了進行「刀片型開關更換工程」，必須先實施停水施工，以提升供水品質，因此鳳山、小港、林園及大寮等四區將於21日上午8時起停止供水，直自晚間22時恢復供水，停水時間共計14小時，預計影響9萬多戶，提醒當地居民及早完成儲水備用。

台水公司七區處指出，為了配合台電公司保障用電安全，預計將刀片型開關更換為三相連動型開關，同時彙整辦理潭廠內高低壓電檢、以及鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線、澄清湖廠1750 mm管線更生工程等4案合併施作，將在21日10時起至22時止停水施工，共計停水時間達14小時，停水戶數為90,603戶，水壓降低戶數110,502戶。

台水公司提醒，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；並於停水期間關閉抽水機電源，慎防火警意外。

【停水範圍】

1. 鳳山區：鳳東里、和興里、協和里、老爺里、鎮東里、中崙里、生明里、新樂里、縣口里、新富里、東門里、新強里、誠智里、南成里、正義里、中榮里、福祥里、海洋里、國隆里、忠孝里、興中里、興仁里、南和里、中和里、南興里、富甲里、新泰里、縣衙里、瑞竹里、國富里、龍成里、鎮南里、中民里、國光里、過埤里、保安里、富榮里、新甲里、三民里、鎮西里、善美里、一甲里、大德里、國泰里、福誠里、成功里、忠義里、二甲里、和德里、誠信里、天興里、誠德里、福興里、誠義里、文華里及北門里鐵路以南。

2. 小港地區：大坪里、坪頂里、高松里、松山里、順苓里、松金里、桂林里、合作里、濟南里、泰山里、中厝里、六苓里、宏亮里、店鎮里、正苓里、山東里、廈莊里、山明里、孔宅里、青島里等及二苓里沿海路以東。

3. 大寮區：三隆里、大寮里、內坑里、拷潭里、昭明里、新厝里、會社里、會結里、義仁里、過溪里、潮寮里等。

4.林園區：中厝里、王公里、林內里、林家里、廣應里、潭頭里、龔厝里等。

【水壓降低地區】

1.鳳山區：海光里、文福里、中正里、光明里、新興里、忠誠里、文衡里、瑞興里、鳳崗里、鎮北里、武松里、 文英里、文德里、曹公里、埤頂里、文山里等及北門里鐵路以北。

2. 林園區：中汕里、中芸里、中門里、五福里、仁愛里、文賢里、北汕里、西汕里、西溪里、東汕里、東林里、林園里、 頂厝里、港埔里、港嘴里、溪洲里、鳳芸里等。

3.大發工業區。

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