立委質詢提家庭自製口罩！許常德狂嗆：「廢物」浪費陳時中時間

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委陳超明5日在立法院質詢時，指稱可以把口罩材料提供給民眾，動員民間力量一起做口罩。消息立刻引發社會熱議，館長諷刺這一場質詢讓他看完後「地上吐了一灘血」，資深音樂人許常德更直言，「疫情那麼緊繃，為何要讓陳時中浪費時間，接受這種廢物質詢。」

陳超明5日在立法院質詢衛福部長陳時中時表示，他不懂為什麼一定要工廠做口罩，他在服務處召集社區發展協會動員做口罩，「一個老人家，在家裡做個2、30個口罩給家裡用，就不會吵，口罩會臭，用布的做，各種方式民間都想出來」，質疑中央沒有注意到這一點，要求衛福部考慮這一種方法。

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▲陳超明提議家庭自製口罩,，質詢內容引發各界熱議。（圖／記者徐斌慎攝）

質詢影片曝光後，馬上再引發社會各界討論，許多網友也在新聞下方留言，「感謝這一位立委娛樂大眾」、「看一次笑一次，真的沒救了唉」、「如果這種口罩可以防疫，世界上早就不缺口罩了，代表這樣不行啊」。館長也在臉書反諷「看完苗栗國的立委質詢，我地上吐了一攤（應為灘）血，除了優秀還是優秀。」

音樂人許常德8日在臉書寫下重話，選出陳超明這種立委，暴露台灣人很低能，現在疫情如此緊繃，「為何要讓陳時中浪費時間，接受這種廢物質詢，丟臉」、「真想問新任黨主席江啟明對這種人的看法，不然國民黨的新氣象在哪，不想改變何必重選。」

許常德最後說，「這種廢物平常是戴他父母幫他做的口罩嗎，不然以後不准他們家人使用政府給的口罩，這種人比病毒還糟，憑什麼帶人用的口罩啊。」

▲音樂人許常德8日在臉書寫下重話。（圖／翻攝自許常德臉書粉絲團）

陳超明8日晚間則在臉書粉絲團解釋，他質詢時要推動的，其實是透過民間力量製作「口罩套」，搭配醫療級口罩或抗菌力較好之不織布，一來延長醫療級口罩使用壽命，二來將醫療級口罩留給醫護人員，解決口罩荒，因為質詢時間因素，表達不夠完整，感到抱歉。