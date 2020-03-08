　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路邊沒畫標線...小黃開心停車仍挨罰900元　理由曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小黃停在沒畫標線路邊，仍遭檢舉開罰。（圖／翻攝Google Map）

▲小黃停在南屯區沒畫標線路邊遭開罰，現場可見常有車這樣停，妨礙車輛通行。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

路邊沒畫線停車仍可能違規！一輛計程車在南屯區沒畫標線的路邊停車，遭民眾檢舉「妨礙通行」開罰900元。計程車行不服提起行政訴訟，自己丈量現場寬度還可讓2車通行。法官認為，現場為雙黃線，計程車停車讓小客車因寬度不足需跨越雙黃線，明顯妨礙通行，判車行敗訴。全案仍可上訴。

判決書指出，屬某計程車行所有的計程車2019年9月29日下午3點半，停放在南屯區南屯路二段的路邊。遭民眾於10月5日檢舉「在顯有妨礙他車通行處所停車 。警方認為違規事實明確，逕行舉發，開罰900元。該車行不服，經向監理站申訴不成，向台中地院提起行政訴訟。

車行代表開庭時顯然有備而來，向法官表示，現場測量路寬741公分，遭開單的計程車車寬172公分，停靠路邊緊鄰牆壁僅剩不到10公分，顯然停車後還有559 公分寬度 ，還能供2部車交會。另外，停車地點沒有占用停車場或大樓停車場出入口，大型消防車、救護車、工程救險車等等救災車輛都能迅速通過，停車位置也沒有紅、黃、白等標線，現場沒畫標線，何來顯有妨礙他車通行。

承審法官勘驗行車紀錄器畫面，發現該輛計程車停放位置雖然真的沒有標線，其左後視鏡已收折，但空間不足以讓一輛小客車通過，機車、行人雖可通過，但小客車要經過就必須跨越雙黃線，已構成「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」違規行為。

法官也說明，駕駛人停車時本應注意道路現況，且斟酌其車輛種類、車體大小、停放方式及地點等情，以免妨礙其他人、車通行而受處罰。該輛計程車停放在此，對於占用車道路面停車，將妨礙他車通行，理應知情。現場還畫有雙黃線，停車時用目視就可知道是否會影響通行，即使不是故意也有過失。最後判車行敗訴，駁回上訴。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

2線3刑事局警官借錢不還！她報案抓人驚知：冒牌貨還一堆黑歷史

台中甲等托嬰中心驚傳虐嬰　7月大女嬰托育2天竟全身瘀青

獨／邀小一女童巡校園　學校警衛伸狼爪猥褻辯是「長輩的關愛」

ET快訊
HBL／王玥媞轟40分狂勝北一！　淡商隊史第10冠到手
1萬5入手全新iPhone！一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼
補償首例！院內感染「護理師、清潔人員」都可領35萬補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶腳踏車上公車不折疊和司機吵起來　高雄男三字經嗆警下場慘

南迴香蘭路段5車連環撞　滿地零件碎片6人輕傷送醫

路邊沒畫標線...小黃開心停車仍挨罰900元　理由曝光

曼谷返台…他拿餅乾盒藏「18顆受精禽鳥蛋」想硬闖！X光機一過當場被抓包

影／台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

他深夜牽機車走10多公里...一度被誤認酒駕！龍潭警幫買油解困

致敬！「海巡空姐」執勤震撼照曝光　網狂讚：帥氣破表

台1線高架橋「60cm寬水泥塊」墜落…擋風玻璃被砸穿！目擊駕駛：豆腐渣工程

車停機車道上突開車門！害騎士倒地「腦漿溢出」慘死…屏東女下場曝光

騙關聖帝君會上身！他喊「孩兒～」…傻妹交15萬求健康：喝水念咒有效

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

劉在錫脫褲開腿「下半身上下抖動」　光洙看都不想看！HAHA人工馬賽克淨化

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

帶腳踏車上公車不折疊和司機吵起來　高雄男三字經嗆警下場慘

南迴香蘭路段5車連環撞　滿地零件碎片6人輕傷送醫

路邊沒畫標線...小黃開心停車仍挨罰900元　理由曝光

曼谷返台…他拿餅乾盒藏「18顆受精禽鳥蛋」想硬闖！X光機一過當場被抓包

影／台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

他深夜牽機車走10多公里...一度被誤認酒駕！龍潭警幫買油解困

致敬！「海巡空姐」執勤震撼照曝光　網狂讚：帥氣破表

台1線高架橋「60cm寬水泥塊」墜落…擋風玻璃被砸穿！目擊駕駛：豆腐渣工程

車停機車道上突開車門！害騎士倒地「腦漿溢出」慘死…屏東女下場曝光

騙關聖帝君會上身！他喊「孩兒～」…傻妹交15萬求健康：喝水念咒有效

用心贏大陸超有錢劇組！《天橋上》超狂中華商場實景…導演吐實：搞死自己

帶腳踏車上公車不折疊和司機吵起來　高雄男三字經嗆警下場慘

兄弟戲拍到尷尬癌！導演無預警要求「抓鳥」涂善存嚇壞

BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

HBL／王玥媞轟40分狂勝北一！　淡商隊史第10冠到手

不管有沒有習近平賀電　江啟臣：不會影響改革腳步

台東南迴公路「5車對撞」！目擊女30秒喊5次「天哪」...網又歪樓了

蔡英文推特追蹤破80萬　鄭文燦、賴清德也搶跟進啟用帳號

SBL／台銀雙老合體再等等　陳順詳9日有望回歸本季首戰

新竹狗園突爆火災！　他捨命衝火場救殘缺貓狗...仍有毛孩不幸罹難

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

社會熱門新聞

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

吵架後遭男友硬上…她淚崩：還射在裡面！結局曝

工程師每月6萬包養　她回家後卻翻臉

台電3工人慘死　初驗：流籠禁載人

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

遭80萬徵收工廠　二期名單又有他

男師不倫　女兒遭諷「有幾個媽媽」

熟女淪人肉提款機　空軍士官遭控愛情詐騙

綁鞋遇瘋狗　連鼻軟骨都被咬壞了

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

3人同住一屋…色男1月內偷錄女友姊洗澡8次

三重無照少年載妹　沒耍帥摔得狗吃屎

更多熱門

相關新聞

沒有身障停車識別證勿停放身障專用停車格

沒有身障停車識別證勿停放身障專用停車格

台南市社會局接獲民眾來電表示，之前載年邁母親至醫院回診，醫院旁有1個身障專用停車格無人停放，心想母親也領有身障證明，應可以停放，於是將車輛停放在身障專用停車格，沒想到出來就發現車輛已經被拖吊，而且遭開罰2100元，社會局提醒民眾，沒有身障停車識別證者，切勿停放身障專用停車格以免受罰。

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛重機說：他騎太快　打臉影片曝

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛重機說：他騎太快　打臉影片曝

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

他違停但「沒收到罰單」　法官判免罰！

他違停但「沒收到罰單」　法官判免罰！

關鍵字：

違規停車雙黃線妨礙通行罰單

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面