路邊沒畫標線...小黃開心停車仍挨罰900元　理由曝光

▲小黃停在南屯區沒畫標線路邊遭開罰，現場可見常有車這樣停，妨礙車輛通行。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

路邊沒畫線停車仍可能違規！一輛計程車在南屯區沒畫標線的路邊停車，遭民眾檢舉「妨礙通行」開罰900元。計程車行不服提起行政訴訟，自己丈量現場寬度還可讓2車通行。法官認為，現場為雙黃線，計程車停車讓小客車因寬度不足需跨越雙黃線，明顯妨礙通行，判車行敗訴。全案仍可上訴。

判決書指出，屬某計程車行所有的計程車2019年9月29日下午3點半，停放在南屯區南屯路二段的路邊。遭民眾於10月5日檢舉「在顯有妨礙他車通行處所停車 。警方認為違規事實明確，逕行舉發，開罰900元。該車行不服，經向監理站申訴不成，向台中地院提起行政訴訟。

車行代表開庭時顯然有備而來，向法官表示，現場測量路寬741公分，遭開單的計程車車寬172公分，停靠路邊緊鄰牆壁僅剩不到10公分，顯然停車後還有559 公分寬度 ，還能供2部車交會。另外，停車地點沒有占用停車場或大樓停車場出入口，大型消防車、救護車、工程救險車等等救災車輛都能迅速通過，停車位置也沒有紅、黃、白等標線，現場沒畫標線，何來顯有妨礙他車通行。

承審法官勘驗行車紀錄器畫面，發現該輛計程車停放位置雖然真的沒有標線，其左後視鏡已收折，但空間不足以讓一輛小客車通過，機車、行人雖可通過，但小客車要經過就必須跨越雙黃線，已構成「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」違規行為。

法官也說明，駕駛人停車時本應注意道路現況，且斟酌其車輛種類、車體大小、停放方式及地點等情，以免妨礙其他人、車通行而受處罰。該輛計程車停放在此，對於占用車道路面停車，將妨礙他車通行，理應知情。現場還畫有雙黃線，停車時用目視就可知道是否會影響通行，即使不是故意也有過失。最後判車行敗訴，駁回上訴。

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