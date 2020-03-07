北宜轎車「雙黃線迴轉」撞飛重機！駕駛指著倒地不起的騎士：是他騎太快

記者陳雕文／新北報導

北宜公路14.2K一名男子7日早上6點多，把停在路邊的轎車移出，並違規在雙黃線迴轉，害後方的重機剎車不及撞上，騎士慘摔倒地雙腿骨折，熱心民眾到場察看，質問駕駛，「是不是違規迴轉」，駕駛心虛「嘿」了一聲，又突然伸手指著倒地騎士說，「是他騎太快了啦」卸責過程中不曾關心騎士傷勢，令人傻眼。

▲北宜轎車再雙黃線迴轉釀禍，轎車駕駛支支吾吾一度坦承自己的缺失，隨後又改口。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，38歲林男當時發動引擎，從路邊（新店往坪林方向）起步時，與同向大眾機發生擦撞，但警方詢問，「如果是同向擦撞，怎麼是車頭撞上？還轉彎？」林男辯稱，是發生車禍的當下，「慣性」旋轉方向盤所致。

▲重機已殘破不堪。（圖／記者陳雕文翻攝）

熱心民眾問，「你是不是直接迴轉？就直接說嘛？我們也不會扁人，只是覺得很靠杯，這角度怎麼看都不像只是要把車移出來而已。對不對，你是不是直接迴轉？你可以直接說。你是不是要直接迴轉？」林男心虛支支吾吾地說，「啊…啊是沒有啦」

火氣漸漸升高的民眾分析，「你如果是直行撞到車頭就不會在那邊（對向）！你就是直接迴轉嘛」，林男看著遠方，小聲地說「嘿…」民眾說「不要嘿！是不是嘛？」，林男才又說「嘿…嘿啦…但…但是他真的騎太快了啦！」

▲林男面對民眾質問，先小聲回了一字「嘿」承認迴轉，但隨即指著倒地騎士說，「但是他騎太快啦」，心虛又想卸責的態度令民眾火大。（圖／民眾Kazafyen授權提供）

民眾爆氣回應，「沒有甚麼騎太快！你他X就迴轉嘛！是在騎太快甚麼東西啊！？」最後林男發現自己的論點根本站不住腳，只好轉身說，「好啦就這樣啦！」，民眾無奈問，「你駕照怎麼考的啊？」，林男心慌說，「駕照喔…喔…我有駕照啦」，民眾再度撿到槍開嗆，「有駕照然後雙黃線迴轉是不是！」

▲無辜騎士被撞，噴飛數10公尺痛苦倒地，雙腿骨折送醫，所幸無生命危險。（圖／民眾Kazafyen授權提供）

只見林男在原地踱步，開始拒絕回應民眾問題，也不關心倒地騎士（30歲洪姓男子）的傷勢，後來洪男在醫院向警方表示，當時看到轎車已經違規跨越雙黃線迴轉，他煞車不及所以撞上。新店警方解釋，雙方酒測值皆為0，將持續釐清案情。

出稿時間：15：25



更新時間：15：52（新增影片）

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