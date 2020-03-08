沒有身障停車識別證者　勿停放身障專用停車格以免受罰

▲台南市社會局提醒民眾，沒有身障停車識別證者，切勿停放身障專用停車格以免受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市社會局接獲民眾來電表示，之前載年邁母親至醫院回診，醫院旁有1個身障專用停車格無人停放，心想母親也領有身障證明，應可以停放，於是將車輛停放在身障專用停車格，沒想到出來就發現車輛已經被拖吊，而且遭開罰2100元，社會局提醒民眾，沒有身障停車識別證者，切勿停放身障專用停車格以免受罰。

台南市社會局指出，依據身心障礙者專用停車位設置管理辦法規定，身心障礙者經需求評估符合行動不便者，可備齊所需文件，向戶籍所在地區公所或至台南市政府社會局辦理身心障礙者專用停車位識別證。民眾使用身心障礙者專用停車位，除掛有專用牌照車輛外，應將專用停車位識別證，完整呈現並放置於車輛前擋風玻璃明顯處，以供查核驗證，如未依規定放置者仍會依法進行取締拖吊、並處以罰款。

市長黃偉哲也呼籲民眾，切實遵守身障停車位停放規定，共同打造大台南成為一個有愛無礙的溫暖城市，落實弱勢族群關懷照顧，共享幸福的城市。如有需求之民眾可上社會局網站http://sab.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=21382&s=4378370或洽台南市政府社會局06-2982585、06-2983129洽詢。

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