台中女逢甲吃飯...下車「停車費秒翻倍」！業者手一指她怒炸：不能老實點嗎

▲逢甲夜市。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台中逢甲商圈曾多次因高昂的停車費引起糾紛，有網友對此還形容「早就墾丁化了」。一名台中女近日則是不滿停車業者利用50元低價先吸引他們進場，停好後對方才指了指被摩托車擋住的「100元」看板，讓她傻眼認為對方做生意不老實。

「我要爆（抱）怨我自己，為什麼要這麼容易被騙。」一名台中女網友3日分享不愉快的停車經驗，她表示自己從小到大都住台中，也一直都有見識到逢甲地區停車場的可怕，但不知當天哪根筋不對，眼看停車場入口掛著一張「50」的招牌就放心停了進去。

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怎料，她一停好車後，收費的大媽就跟她喊價「100塊！」她一聽火就上來，反問「妳招牌寫50，哪來的100？」大媽這時手才指向被摩托車擋住的「100」，原來指的是5點過後就要收100元，讓原PO怒飆「故意放摩托車擋住視線這招絕。」

▲女網友停車費跳為2倍 。（圖／翻攝自爆怨公社）

她表示，原本知道真正價格後想開走，無奈先生說算了，就只好當買一次教訓。原PO還說，她並不是繳不起這100塊，只是希望大家做生意可以老實一點、不要耍小手段，但與此同時，她也懊惱自己當初停進去時沒有先開口問一聲。

文章上線後，網友心有戚戚嘆道，「逢甲都這樣，一次250~450都有」、「我上次去逢甲，外面寫100，停好後跟我收250，說今天假日，我就開出來了」、「50起，那個起都會寫超級小」、「每每去逢甲，寧願停遠一點，慢慢走過去」、「台灣人不意外」。

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