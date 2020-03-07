北宜轎車「雙黃線迴轉」害騎士噴飛50公尺還扯：是他騎太快　打臉影片曝光！

記者陳雕文／新北報導

北宜公路14.2K一名男子7日早上6點多，把停在路邊的轎車移出，卻違規在雙黃線迴轉，害後方的重機剎車不及撞上，騎士慘摔倒地雙腿骨折，熱心民眾到場察看並質問，「是不是違規迴轉」，轎車駕駛心虛「嘿」了一聲，又突然伸手指著倒地騎士說，「是他騎太快了啦」，監視器畫面出爐後，完全打臉駕駛說法。

▲監視器畫面指出，轎車在發生事故錢已經違規在雙黃線迴轉。（圖／民眾Kazafyen授權提供）

38歲林姓轎車駕駛辯稱，案發當時發動引擎，從路邊（新店往坪林方向）起步時，與同向大眾機發生擦撞，但警方詢問，「如果是同向擦撞，怎麼是車頭撞上？還轉彎？」林男辯稱，是發生車禍的當下，「慣性」旋轉方向盤所致。直到去交通分隊做筆錄，他仍堅稱是起步直行時發生碰撞，不承認違規迴轉。

但監視器影像顯示，林男發車後起步，直接在雙黃線迴轉，害後方重機閃躲不及撞上，30歲洪姓騎士噴飛倒地滑行約50公尺，腿部骨折神情痛苦...畫面完全打臉轎車駕駛的說法，因為在事故發生前，他就已經違規！

▲▼轎車違規迴轉，害重機撞上、騎士噴飛50公尺。（圖／記者陳雕文翻攝）

熱心民眾拿起手機錄影並問，「你是不是直接迴轉？就直接說嘛？我們也不會扁人，只是覺得很靠杯，這角度怎麼看都不像只是要把車移出來而已。對不對，你是不是直接迴轉？」林男心虛支支吾吾地說，「啊…啊是沒有啦」

火氣漸漸升高的民眾分析，「你如果是直行撞到車頭就不會在那邊（對向）！你就是直接迴轉嘛」，林男看著遠方，小聲地說「嘿…」民眾說「不要嘿！是不是嘛？」，林男才抿嘴小聲承認說，「嘿…嘿啦…但…但是他真的騎太快了啦！」

▲肇事駕駛心虛卻又想卸責地說，「是他騎太快啦」還指著倒地的騎士，態度令民眾火大。（圖／民眾Kazafyen授權提供）

民眾爆氣回應，「沒有甚麼騎太快！你他X就迴轉嘛！是在騎太快甚麼東西啊！？」最後林男發現自己的論點根本站不住腳，只好轉身說，「好啦就這樣啦！」， 只見林男在原地踱步，開始拒絕回應民眾問題，也不關心倒地騎士的傷勢。企圖卸責的態度連警方都看不下去說，「就算不承認，責任依舊躲不了的！」

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