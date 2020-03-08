致敬！「海巡空姐」執勤震撼照曝光　網狂讚：帥氣破表

▲海巡署小編於3月8日搭上國際婦女節話題PO文。（圖／翻攝臉書粉專「海巡署長室Coast Guard」）

記者陳羿妏／綜合報導

近期以幽默貼文聞名的海巡署粉專「海巡署長室Coast Guard」在3月8日國際婦女節也搭上話題PO文，分享一名偵防分署空勤吊掛分隊女隊員俐錦的帥氣執勤照，並以「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐」敘述著，向海巡署的女性同仁和全國婦女致敬，貼文一出，引起眾多網友熱烈迴響。

PO文中以俐錦的口氣說著，「各位傷患早安，歡迎搭乘海巡航空AS-365從海平面前往醫院的班機，預計空中飛行時間是20分鐘。為了確保救援工作順利，請不要緊張並聽從吊掛人員指導…」，由於俐錦擔任的工作為吊掛作業，因此她也開玩笑說著，「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐」。

▲▼海巡署人員進行吊掛作業的勇猛英姿，令許多網友直呼「好震撼」。（圖／翻攝臉書粉專「海巡署-藍色國土的手護者」）

文中還提到，俐錦雖然嘴裡說著玩笑，但都知道，藏不住的專業與自信，都顯示著她深深以空勤吊掛的「空中一姐」為榮，另外也說，無論是「查緝毒品」、「海上救難」還是「防堵偷渡」，都能看到每一位在海巡服務的女性同仁各自忙碌的身影。

因此海巡署特別於婦女節PO文，向海巡署女性同仁、全國婦女致意，並且提到「海巡的工作環境艱辛、勤務也相當危險，營造平等、友善的職場，我們會繼續努力；謝謝守護海防第一線的妳，婦女節快樂！」，可以看到貼文中雖然幽默卻不失敬意。



貼文一出，湧入大批網友留言，直呼「好喜歡海巡的小編，很會～」、「超有梗」，另外有網友表示，「這位空姐的餐車（吊掛藍）很特別」、「這種空姐更獨特，帥度爆表呀」、「超帥超美的空姐，謝謝妳們的付出」，短短4小時內貼文按讚數已經超過8500個。

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