嘉警局婦女節致贈溫馨禮品　警局長張樹德肯定女同仁優異表現

▲嘉市警局慶祝國際婦女節。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為慶祝國際婦女節，嘉義市政府警察局由局長張樹德偕同副局長蕭興南、陳清華、督察長蔡鴻謀及主任秘書周冠輝等人，邀集女性主管及幹部代表14人，致贈溫馨禮品及玫瑰花，藉以對長年忙於公務及家庭的女性員工獻上最誠摯的祝福。

過程中，張樹德特別對女性同仁長期以來，在工作上與男性同仁良好互動配合的優異表現給予高度肯定，同時也表示女性堅毅、細心、溫柔的特質，更能與職場上男性同仁相互調合，共創一個美好而和諧的職場工作環境。

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