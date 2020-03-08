訪澳籍音樂家「記者隔離中」　指揮中心限媒體人數「抽籤選位」會後不可堵訪

記者趙于婷／台北報導

來台表演的澳洲音樂家布萊特迪恩狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎，2月23日至3月2日來台活動、演出，演奏前還開過記者會，台灣媒體也在隔離名單中。對此，中央流行疫情指揮中心也緊急宣布限制採訪媒體數量，原則上一家媒體只能配一個文字記者和攝影記者，會後也不可堵訪。

▲考量新冠肺炎防疫，指揮中心將限制媒體數量。（圖／記者黃國霖攝，下同）

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指揮中心表示，每天會召開1-3場記者會對外宣布疫情，每場參與人數有120-150人，最多達180人，考量具有高度風險傳播，一旦出現疑似個案，可能會直接影響指揮中心對外新聞發布工作，因此辦理記者會調整方案，在今（8）日下午1時舉行媒體座位抽籤。

目前大禮堂（不含貴賓室、講台）約48坪，現行參加記者會人數約150人，每坪約站3.1人，實施「媒體採訪人數減半」方案後，媒體人數約60人、外媒保留4人、出席長官7人、工作人員14人，總共約85人，每坪約站1.8人。

▲媒體抽籤後填寫座位表。

指揮中心強調，每家媒體採訪人數以文字1人、攝影1人為限，如果有其他攝影需求，則需要視現場人數調整，前1日提出申請，每日也會提供4名外媒記者參加記者會，記者會前1小時會放置簽到簿，確認媒體名單和聯絡方式。

另外，指揮中心也會加強抽風和排氣設備，必要時會開窗保持通風，每日將固定清潔消毒相關用具，如麥克風、桌椅、地板等，並增加乾洗設備。指揮中心提醒，有呼吸道症狀的媒體要配戴口罩，禁止有發燒媒體人士參與記者會。

▲指揮中心通風消毒 記者保持距離、勿近身堵麥。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）