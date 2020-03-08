人妻勾同事摩鐵激戰3hrs↑：要你～郵差夫辛苦送信養2幼子　一看羞照全身綠炸

▲小君與男同事應連帶賠償阿宏20萬元。（圖／資料照／示意圖，與本文當事者無關）

記者林昱萱／基隆報導

一名郵差「阿宏」（化名）跟妻子「小君」（化名）結婚後，兩人育有一子一女，怎料妻子卻趁著他辛苦送信養家時，跟同事跑到摩鐵開房間，甚至還拍下兩人全裸的照片，手機裡也充滿各種鹹濕訊息，讓阿宏實在忍無可忍，與小君離婚後，更是向兩人提起求償。

判決指出，郵差阿宏跟擔任保險業務的妻子小君結婚後，兩人一同養育了2個小孩，怎料他卻在妻子的手機裡發現多張她與同事全裸、親吻的照片及多則曖昧的簡訊，「可以接受我的愛嗎」、「 我真的好想過去抱抱妳」、「妳都這麼晚睡，那以後不放妳回家」、「我就是要妳」等。

東窗事發之後，小君的男同事承諾，不會再與小君碰面，而阿宏也擔心兩個年幼的孩子失去媽媽，因此選擇原諒，怎料小君跟男同事竟又再度按捺不住內心情感，偷偷到一間摩鐵開房，但由於阿宏沒有兩人通姦的證據，因此在刑事上小君與男同事被處以不起訴處分，而阿宏也在法院的調解下與對方離婚。

不過，阿宏另外也提起民事告訴，向小君、男同事連帶求償100萬的精神求償，而兩人在庭上均辯稱，在摩鐵時只是單純休息，並沒有發生過激的性行為，不過小君也辯稱，阿宏長期酗酒、也常常對自己言語暴力，早就讓她不想與對方同居，婚姻關係早已難以維持。

對此，法官勘驗兩人的簡訊、投宿於汽車旅館時間超過3小時以上等證據後認為，兩人鮮有逾越結交普通朋友範疇，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全幸福之程度，因此不採信小君、男同事的說詞，判兩人須連帶賠償20萬元給阿宏。

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