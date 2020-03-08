新冠肺炎疫情全球發燒⋯旅遊達人「5招」讓你搭機免驚！

▲旅遊達人建議這段期間若要出國，要做這5件事做好自身安護措施。（圖／資料照）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情於全球持續發燒，原有出國計畫的民眾也紛紛取消行程，但仍有部分人有必要進行飛行旅遊。對此，旅遊達人就提出5點重要建議，包括登機前先上洗手間、吃飽再搭機、盡量選靠窗座位、最後一刻再下訂機票以及加買旅遊不便險，以做好自身保護措施。

新冠肺炎疫情雖日漸嚴重，但仍有部分民眾於該期間需進行飛行洽公、旅遊，而在搭機時該如何保護自己以降低感染風險呢？旅遊達人943就給出幾點建議提醒在非常時間需要進行必要飛行者，一定要做好滴水不漏的防護措施，以搭機程序說明，一定要先吃飽再上機，或是帶個簡單的三明治裹腹，少碰機上餐餐盤，再來登機前先去上廁所，上機後避免使用機上洗手間，因空間狹小恐怕會有太多未知病菌。

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再來儘量選擇靠窗座位，最好前後排都不要坐人，943更分享小妙招，因飛機上安全帶有許多死角累積不少細菌，最好隨身攜帶塑膠袋，上機要扣安全帶時就可以用塑膠袋套住手，隔著塑膠袋將安全帶扣好，避免碰觸到扣環，最後提醒一定要隨身攜帶酒精、乾洗手等防疫用品，因醫療用酒精無限制濃度但屬液體，每包裝需管控在100ml以下，至於漂白水則是絕對不能帶上機。

此外，為因應疫變化快速，943也強調最好拖到最後一刻在下訂機票，如一周或是3天前，因不知道出發旅行前一天，旅遊地會不會被宣布為疫區，且最好跟旅行社訂機票，若發生任何狀況才有人可以幫忙處理，而訂機票時最好要再加買旅遊不便險，原因是刷卡買機票送的不便險遠遠不夠，「自己加買才會有雙重保障。」但943也表示現在為非常時期，確實十分不建議在這時候搭機出國。