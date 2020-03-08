影／案34退休婦心臟衰竭加護病房搶救　指揮中心曝最新狀況：整體穩定

記者許展溢／台北報導

第34例北部50多歲退休婦人衍生出國內首起院內感染，整起群聚已經有8人，而該名婦人病況嚴重，由於本身有心臟衰竭，昨天仍收治加護病房持續搶救。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（8日）上午指出，基本上用照護的狀況來看，心臟沒有更嚴重，整體狀況穩定。

▲張上淳說明案34狀況。（圖／記者黃國霖攝）



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張上淳說，之前有說過案24是最嚴重的個案，其實這個個案雖然還在加護病房，但他的狀況改善很多。另外，案27跟案34因為一個年紀很大，另一個是本來就有糖尿病和心臟血管方面疾病以及心衰竭的狀況住院，這在記者會上也都跟各位報告過。

張上淳表示，通常原本就有心血管疾病、心臟衰竭等狀況整體狀況，不管是哪種肺炎都有可能，病人當中出現新冠肺炎，同一個事件裡面，也追他是不是待在裡面，持續追蹤採檢，也有持續了解有沒有被感染的狀況。基本上用照護的狀況來看，心臟沒有更嚴重，就是維持穩定的狀態。

張上淳表示，案42、45和案34都在不同病室，住院時間有交錯，目前都在調查中， 42、45有同一天到某檢查單位去做檢查，是上午跟下午去的，檢查過程等和檢查室都不是不同地方，環境上看起來沒交錯。張上淳說，在第一線的醫護同仁照護下，目前3位都還在加護病房照護中，但他們的狀況是維持穩定甚至是有改善的狀況，整體而言是沒有病危的狀況，而是穩定甚至是進步，特別是肺炎的部份，三位基本上都是在進步當中。

各界關心，案34、35是否有連結？張上淳說，沒有直接連結，照護有發病的那幾位護理同仁沒有同時照顧這幾位，所有團隊都有可能會互相支援，但會不會當中有無辦法釐清，病房有共同區域茶水間等，有沒有說環境關係，都已全面消毒過沒辦法釐清。